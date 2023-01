Inscríbete! Vive la experiencia de la Libertad Educativa de Derechos Civiles de Maryland

Ya se han aperturado las inscripciones para la Experiencia de Libertad Educativa de Derechos Civiles de Maryland de la Oficina de Derechos Humanos del Condado de Montgomery 2023. El recorrido anual en autobús recorre el Freedom Trail, el boicot a los autobuses de Montgomery (Ala.), las sentadas de Greensboro, los derechos electorales y otros eventos importantes del movimiento por los derechos civiles.

La gira partirá de Rockville el viernes 24 de marzo y regresará el sábado 1 de abril. La gira viajará a Greensboro, NC; Atlanta; Birmingham, Montgomery y Selma, Alabama; Menfis, Tennessee; Little Rock, Ark., Sumner y Jackson, Miss. Seguirá los pasos del Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Medgar Evers, Little Rock Nine y muchos otros héroes de los derechos civiles.

Los puntos destacados de la gira incluirán visitas al Museo de la Casa Natal del Dr. Martin Luther King Jr., el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos, el Museo Conmemorativo de los Derechos Civiles, el Centro y Museo Internacional de Derechos Civiles, el Museo Rosa Parks, el Freedom Rides Museum, los nuevos museos Legacy y Peace and Justice, el National Voting Rights Museum, la famosa Sixteenth Street Baptist Church, el histórico Edmund Pettus Bridge, Little Rock Central High School, la casa de Medgar Evers, el palacio de justicia involucrado en el Emmett Hasta el caso y el Museo Nacional de Derechos Civiles en el Lorraine Motel.

Joan Mulholland, un jinete de la libertad del movimiento de Derechos Civiles, nuevamente será un invitado especial en la gira. Willie King, ex secretario de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur bajo la dirección y el liderazgo del Dr. King Jr., también se unirá a la gira nuevamente este año. La Sra. Mulholland y la Sra. King compartirán sus historias y proporcionarán relatos personales en las paradas a lo largo del viaje. También tendrán copias de libros y otros materiales disponibles para la venta y se han ofrecido a firmar para los participantes.

Los paquetes turísticos con todo incluido cuestan $ 2150 por persona para una habitación individual, $ 1750 por persona para una habitación de dos personas y $ 1651 para una habitación de tres personas. Las tarifas para familias y estudiantes están disponibles bajo petición. El pago vence el 10 de marzo.

Los detalles del evento, incluido el formulario de registro, el itinerario y la información general, están disponibles aquí. Se recomienda la inscripción anticipada. Se prefieren los cheques, pero se aceptan tarjetas de crédito como forma de pago para la inscripción.

El viaje incluye viaje en un autocar de lujo con wi-fi, hotel, múltiples entradas para visitas guiadas y museos, algunas comidas y refrigerios.

El recorrido es organizado por la Oficina de Derechos Humanos del Condado de Montgomery, con el apoyo de las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery, la Asociación de Empleados Afroamericanos, la Fundación Histórica de Lincoln Park y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. El recorrido está disponible para residentes del condado y fuera del condado. El recorrido cumplirá con todos los protocolos COVID requeridos vigentes en el momento del recorrido.

Para obtener información adicional, comuníquese con Tawania McFadden al 240-242-5640 o [email protected] o Jim Stowe a [email protected]