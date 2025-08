Hombre provoca cierre del Centro Médico Militar Walter Reed

Un hombre que portaba un arma falsa utilizada para entrenamiento provocó el cierre temporal del Centro Médico Walter Reed en Maryland la mañana del jueves, debido a preocupaciones sobre un posible tirador activo, según informaron las autoridades.

Las autoridades confirmaron que no existía una amenaza real de tirador en el centro médico, ubicado en la cuadra 8900 de Rockville Pike.

Según la policía del condado de Montgomery, una persona llamó al 911 alrededor de las 10:30 a. m. tras ver a un hombre que parecía estar portando un fusil en un estacionamiento del hospital.

La base militar donde se encuentra el hospital fue cerrada durante aproximadamente media hora mientras las fuerzas de seguridad investigaban el reporte y localizaban al individuo, quien tenía en sus manos un fusil de plástico utilizado para fines de entrenamiento.

“Después de confirmar la descripción del individuo, pudimos localizarlo, verificar que portaba un arma de entrenamiento, completar la inspección del Edificio 10 para asegurarnos de que no se pasó nada por alto y levantar el cierre de seguridad al finalizar”, informó Naval Support Activity Bethesda en una publicación en Facebook.

Según la policía del condado de Montgomery, el hombre ya no está bajo custodia. No se cree que tuviera intenciones maliciosas y no enfrentará cargos.

Durante el cierre, se pidió al personal que permaneciera en sus lugares y solo se permitió el ingreso de vehículos de emergencia a la base.

Alrededor de las 11:15 a. m., las autoridades dieron la orden de “todo despejado” y reabrieron la base, según Naval Support Activity Bethesda.

La policía informó que nadie resultó herido.