Hija de exfuncionario de inteligencia declarada culpable en un nuevo juicio

Una mujer de DC fue declarada nuevamente culpable de asesinato en segundo grado el jueves en relación con el apuñalamiento mortal de un hombre de 24 años de Bethesda en 2020.

El jueves, en el Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery, Sophia Negroponte, de 32 años, hija del ex director de inteligencia nacional John Negroponte, fue declarada culpable en un nuevo juicio.

En enero de 2024, el tribunal de apelaciones de Maryland anuló la condena de Negroponte y ordenó un nuevo juicio. Tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Maryland dictaminaron que el tribunal de primera instancia cometió un error al permitir que el jurado escuchara «partes controvertidas del interrogatorio en video» y al permitir que un perito de la fiscalía se pronunciara sobre la credibilidad de Negroponte.

El caso se inició en febrero de 2020, cuando los servicios de emergencia llegaron a una vivienda en la cuadra 400 de la avenida West Montgomery tras recibir un reporte de un apuñalamiento. Dentro, encontraron a Yousuf Rasmussen, de 24 años y residente de Bethesda, con una herida mortal de arma blanca en el cuello.

Según consta en los documentos judiciales, Negroponte y Rasmussen se enzarzaron en una pelea durante un ataque de ira provocado por el alcohol tras una noche de consumo excesivo de alcohol. Durante este altercado, según los documentos judiciales, Negroponte apuñaló a Rasmussen.

Negroponte y Rasmussen eran amigas desde hacía mucho tiempo; de hecho, en entrevistas con la policía, Negroponte llegó a describir a Rasmussen como su mejor amiga.

En 2024, expertos de la defensa testificaron que los niveles de alcohol en sangre de Negroponte y Rasmussen eran superiores a 0,08.

“Esperamos que Negroponte finalmente rinda cuentas por sus actos”, dijo el fiscal del condado de Montgomery, John McCarthy.

En un comunicado escrito de 2023, la familia Rasmussen recordó a Yousuf como “un alma amable y gentil” y agradeció a los funcionarios y a la comunidad por su apoyo durante su duelo.

Negroponte se enfrenta a una pena de hasta 35 años de prisión y su sentencia está prevista para el 19 de febrero.