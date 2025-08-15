Gobernador Moore critica el plan de Trump de desplegar tropas y afirma que no lo autorizará en Maryland

En entrevistas con medios nacionales este martes, el gobernador Wes Moore arremetió contra las recientes políticas del presidente Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional, y la posibilidad de que estas sean enviadas a estados como Maryland.

“Quiero dejar absolutamente claro para cualquiera que me escuche: no autorizaré el uso de la Guardia Nacional de Maryland para ninguna misión que yo no considere esencial o alineada con nuestros objetivos”, afirmó Moore.

“El presidente no conoce el progreso que hemos logrado en la ciudad de Baltimore como lo conozco yo; solo continúa usándola como un recurso retórico, como una táctica de provocación y como una distracción”, añadió el gobernador.

Por el momento, no hay indicios de que el presidente Trump tenga planes de enviar tropas a Baltimore o al estado de Maryland. Aunque Moore reconoció los avances de la ciudad en la reducción de delitos violentos, señaló que aún queda trabajo por hacer, pero defendió que los mejores resultados vendrán de trabajar y dialogar con los miembros y líderes de la comunidad.

“Me resulta irónico que sea Donald Trump y el Partido Republicano —el partido de ‘saquen al gran gobierno de nuestro camino’— quienes ahora decidan invertir millones, cientos de millones de dólares, en algo que, en el mejor de los casos, es meramente un acto de espectáculo”, dijo Moore.

En respuesta, Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que la seguridad pública no es un tema político.

“Lo verdaderamente vergonzoso y lamentable es cuánto tiempo los líderes demócratas han permitido que el crimen violento se descontrole en las ciudades sin tomar acción”, señaló.

Mientras continúa el enfrentamiento político, el analista John Dedie comentó: “No creo que en este momento la Guardia Nacional vaya a llegar a Baltimore, principalmente porque no hay necesidad. En los últimos años, con Ivan Bates al mando, las tasas de criminalidad han disminuido”.