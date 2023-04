Fiscal General de Maryland publica informe sobre abuso sexual en la Iglesia Católica

La Oficina del Fiscal General de Maryland ha publicado una versión redactada de un informe de investigación que detalla las acusaciones de abuso sexual contra más de 150 sacerdotes católicos y examina la respuesta de la Arquidiócesis de Baltimore.

Los hallazgos redactados se hicieron públicos el miércoles por la tarde, lo que marca un avance significativo en una batalla legal en curso sobre su publicación y se suma a la creciente evidencia de las parroquias de todo el país, ya que numerosas revelaciones similares han sacudido a la Iglesia Católica en los últimos años.

El exfiscal general de Maryland, Brian Frosh, inició la investigación en 2019 y anunció su finalización en noviembre, diciendo que los investigadores habían revisado más de 100.000 páginas de documentos que datan de la década de 1940 y entrevistaron a cientos de víctimas y testigos. El contenido del informe no se publicó de inmediato porque incluye información obtenida de funcionarios de la iglesia a través de citaciones del gran jurado, que son procedimientos confidenciales en Maryland.

Los abogados del estado pidieron permiso a un tribunal para publicar el documento de casi 500 páginas, que identifica a 158 sacerdotes acusados ​​de abusar de más de 600 víctimas en los últimos 80 años, y el juez del Tribunal de Circuito de Baltimore, Robert Taylor, dictaminó el mes pasado que se debería publicar una versión redactada. hacerse público. Los funcionarios recientemente comenzaron a hacer las redacciones necesarias, que incluyeron la eliminación de los nombres y títulos de 37 personas acusadas de irregularidades.

“La necesidad de divulgación supera la necesidad de secreto”, escribió Taylor en su decisión de publicar el informe, diciendo que un “ajuste de cuentas público” puede ser la única forma de justicia disponible para algunas víctimas.

También dijo que los legisladores de Maryland deberían poder considerar el contenido del informe durante la sesión legislativa en curso, que finaliza el 10 de abril. Ese cronograma significaba que el informe se hizo público durante la Semana Santa, que concluye la Cuaresma y se considera la época más sagrada del año para el cristianismo. del Domingo de Pascua.

Los legisladores estatales actualmente están considerando si poner fin al estatuto de limitaciones del estado para cuándo se pueden presentar demandas civiles relacionadas con el abuso sexual infantil contra las instituciones. Propuestas similares han fracasado en los últimos años, pero el tema recibió renovada atención en esta sesión y la propuesta actual está a punto de aprobarse en Annapolis, donde los legisladores tienen hasta la medianoche del próximo lunes para dar la aprobación final y enviar el proyecto de ley al gobernador Wes Moore, quien ha dicho él lo apoya. Actualmente, las víctimas de abuso sexual infantil en Maryland no pueden demandar después de cumplir 38 años. El proyecto de ley eliminaría el límite de edad y permitiría demandas retroactivas.

“Es probable que el informe evoque muchas emociones: ira, disgusto, desilusión y tristeza entre ellas”, dijo el arzobispo de Baltimore William Lori en un comunicado el lunes antes de su publicación. “Aunque la Arquidiócesis ha hecho grandes avances en las últimas tres décadas para librar a la Iglesia del flagelo del abuso y establecer el estándar sobre cómo las instituciones deben responder a las denuncias de abuso sexual infantil, el informe cubre un período en el pasado de la Arquidiócesis cuando nuestro la respuesta a tales acusaciones fue lamentablemente inadecuada”.

En las semanas previas a la publicación, Taylor ordenó a los fiscales que eliminaran por completo las identidades de 37 personas del informe antes de publicarlo. También le dijo al fiscal general que reformulara algunas partes del documento para evitar identificar a otras 60 personas. El tribunal considerará publicar una versión más completa en el futuro.

Cuando los fiscales de Maryland pidieron publicar los resultados de su investigación reciente, resumieron algunos de los contenidos del informe, que pintan un cuadro condenatorio. El abuso sexual era tan generalizado, según la presentación, que algunas parroquias, congregaciones y escuelas tenían más de un sacerdote abusador al mismo tiempo, incluida una congregación donde 11 sacerdotes abusadores practicaron durante 40 años. En algunos casos, las víctimas terminaron denunciando el abuso a sacerdotes que también abusaron, escribieron los fiscales.

La investigación también reveló que la arquidiócesis no informó muchas denuncias de abuso sexual a las autoridades, no realizó investigaciones adecuadas, no retiró a los abusadores del ministerio ni restringió su acceso a los niños.

“En cambio, hizo todo lo posible para mantener el abuso en secreto”, dijo el expediente judicial. “Si bien la Arquidiócesis informó una gran cantidad de denuncias a la policía, especialmente en los últimos años, durante décadas trabajó para garantizar que los perpetradores no enfrentaran la justicia”.

La Arquidiócesis de Baltimore, que es la diócesis católica romana más antigua del país y se extiende por gran parte de Maryland, se ha enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio por su manejo de las denuncias de abuso.

En 2002, el cardenal William Keeler, quien se desempeñó como arzobispo de Baltimore durante casi dos décadas, publicó una lista de 57 sacerdotes acusados ​​de abuso sexual, ganándose una reputación de transparencia en un momento en que el alcance nacional de las irregularidades seguía sin ser expuesto. Sin embargo, eso cambió cuando se nombró a Keeler en un amplio informe del gran jurado de Pensilvania. El informe de 2018 presentó amplia evidencia de un encubrimiento de gran alcance que a menudo implicaba la transferencia de clérigos acusados ​​a otras parroquias en lugar de responsabilizarlos.

En el caso de Keeler, el gran jurado lo acusó de encubrir acusaciones de abuso sexual mientras se desempeñaba como obispo de Harrisburg en la década de 1980. Keeler luego permitió que el miembro del clero acusado, ahora expulsado John G. Allen, se transfiriera a Baltimore y continuara trabajando. No mucho después de que el informe se hizo público, los funcionarios de la iglesia anunciaron que la arquidiócesis estaba cambiando sus planes para nombrar una nueva escuela católica en honor a Keeler, quien había muerto el año anterior.

Un documental de Netflix de 2017 también destacó las denuncias de abuso contra el difunto sacerdote A. Joseph Maskell, quien enseñó en una escuela secundaria católica en Baltimore en las décadas de 1960 y 1970. Los detectives exhumaron su cuerpo hace varios años mientras investigaban el caso sin resolver del homicidio de Catherine Ann Cesnik, una monja que desapareció de un centro comercial de Baltimore en 1969. Ella enseñaba en la misma escuela secundaria que Maskell en el momento de su asesinato.

Maskell murió en 2001.