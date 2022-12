Exmédico de hospital infantil acusado de delitos sexuales

Un exdirector médico de un hospital de Virginia que atiende a niños vulnerables fue acusado de cuatro delitos sexuales graves en relación con el abuso que, según las autoridades, ocurrió en el centro hace años.

Un gran jurado acusó al Dr. Daniel N. Davidow de Richmond, un exempleado del Hospital Cumberland para Niños y Adolescentes, el mes pasado, según muestran los registros judiciales. Los registros fueron abiertos el jueves, anunció un fiscal local el viernes.

Robert F. Donnelly, abogado de Davidow, dijo a The Associated Press por correo electrónico que “todavía estamos aprendiendo detalles y hechos, por lo que no estamos en posición de comentar”.

El hospital, ubicado en el condado de New Kent, aproximadamente media hora al este de la capital del estado, trata a niños y adultos jóvenes con necesidades médicas complejas, incluidas enfermedades crónicas, lesiones cerebrales y trastornos neuroconductuales. La policía estatal de Virginia ha estado investigando al personal del hospital desde 2017. La instalación también enfrenta demandas civiles que dicen que operó sin la licencia adecuada y “carecía de saneamiento básico o humanidad”, alegaciones que la instalación niega.

Las demandas y otras preocupaciones de los padres de los pacientes sobre el hospital, que han sido destacadas por los informes persistentes de la estación de televisión WTVR de Richmond, han despertado las alarmas en los niveles más altos del gobierno estatal durante al menos dos administraciones gubernamentales.

En las demandas civiles, más de tres docenas de expacientes alegan que Davidow abusó sexualmente de ellas durante los exámenes físicos. En documentos judiciales ya través de un abogado, Davidow ha negado previamente esas acusaciones.

Kevin Biniazan, un abogado que representa a los ex pacientes en el caso civil, dijo el viernes que había confirmado que las acusaciones estaban relacionadas con las denuncias presentadas por dos de sus clientes.

“Lo primero que tengo en mente, y probablemente en la mente de todos mis clientes, es que esto tardó mucho en llegar”, dijo. “Y en muchos sentidos espero que brinde al público y a mis clientes una sensación de validación. … Se ha dudado de ellos, y creo que en muchos sentidos se les ha desanimado, de presentarse en muchos casos”.

Ni un abogado del hospital ni los representantes de su empresa matriz respondieron de inmediato a una consulta enviada por correo electrónico por AP.

Corinne Geller, portavoz de la Policía Estatal de Virginia, confirmó el viernes por la noche que Davidow estaba bajo custodia en una cárcel local y estaba detenido sin derecho a fianza.

Enfrenta dos cargos de agresión sexual agravada y dos cargos de penetración sexual con objetos, todos delitos graves.

Los documentos de acusación ofrecen pocos detalles adicionales sobre las acusaciones, aunque dicen que ambas víctimas eran niños. Los documentos alegan que el abuso de una víctima ocurrió del 1 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2018. El otro niño fue abusado desde mediados de octubre de 2017 hasta el 1 de diciembre de 2017, dicen los documentos.

T. Scott Renick, abogado del estado libre asociado en el condado de New Kent, dijo en un breve comunicado que los cargos se presentaron en relación con “actos de abuso sexual y agresión sexual que ocurrieron” en el hospital. Dijo que su oficina no haría más comentarios.

En el caso de los dos cargos de agresión sexual, las acusaciones dicen que Davidow abusó de la víctima a través de su «incapacidad mental o impotencia física».

La pequeña oficina de Renick ha estado manejando decisiones de cargos en el asunto del Hospital Cumberland desde que el Fiscal General Jason Miyares lo entregó a principios de este año en una medida que sorprendió a algunos observadores legales , dada la naturaleza y el alcance de las acusaciones.

La oficina de Miyares había ofrecido previamente una explicación de procedimiento para el cambio de rumbo.

“Agradecemos a la oficina del fiscal de la Commonwealth del condado de New Kent por buscar finalmente la justicia que merecen nuestros clientes”, dijo Biniazan, el ex abogado de los pacientes. “Estas acusaciones son un reflejo directo de la valentía de nuestros clientes y su negativa a ser silenciados”.

Bajo la dirección del fiscal general anterior, Mark Herring, la oficina procesó a dos empleados del hospital.

Uno, un psicoterapeuta de 72 años, fue acusado de abusar sexualmente de un paciente y se suicidó el mismo día que debía comparecer ante el tribunal para una audiencia de declaración de culpabilidad. La otra, una técnica conductual, fue sentenciada en diciembre a un año de prisión después de declararse sin oposición a una acusación de que quemó intencionalmente a un niño discapacitado con agua hirviendo.