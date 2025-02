Exdirector de la OPM ofrece orientación a trabajadores federales despedidos y suspendidos

El ex director interino de la Oficina de Gestión de Personal está ofreciendo orientación a los trabajadores federales afectados por los esfuerzos agresivos de la administración Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal.

En un cabildo virtual del domingo, organizado por el miembro del Consejo del Condado de Prince George, Calvin Hawkins, la senadora Angela Alsobrooks y el senador estatal de Maryland, Nick Charles, Rob Shriver, quien fue director interino de la OPM bajo la administración de Biden, expresó su preocupación y apoyo a los empleados federales.

Shriver, quien fue reemplazado el 20 de enero cuando Charles Ezell fue nominado por el presidente Donald Trump, ahora es director gerente de Defense Forward, un grupo de defensa involucrado en varias demandas para proteger a los funcionarios públicos.

“Esta dimisión diferida no está autorizada por ley y no tiene fondos”, dijo Shriver. “Hay muchas preguntas sobre si el gobierno va a cumplir con este acuerdo y qué sucederá si no lo hace”.

Si bien la oferta de renuncia diferida ya está cerrada , Shriver no está seguro de que el gobierno planee cumplir con la oferta.

«¿Quién puede decir que el Congreso controlado por los republicanos no desfinanciará esto en su nuevo presupuesto, dejando a la gente sin el resto del pago?», preguntó Shriver.

Shriver había escuchado anecdóticamente que algunos empleados que aceptaron la oferta de renuncia diferida fueron posteriormente despedidos, aunque el viernes OPM dijo que algunos empleados pueden haber recibido avisos de despido por error y dijo que los acuerdos de renuncia se respetarían.

“Yo diría que si esto le sucede a usted, lo primero que debe hacer es ir al departamento de Recursos Humanos de su agencia y decirle: ‘Oye, espera un segundo, firmé este otro acuerdo aquí’”, dijo Shriver.

Protecciones para los denunciantes

Alsobrooks y Shriver alentaron a los empleados federales preocupados de que se les pida hacer algo ilegal, o de que sean testigos de una irregularidad, a denunciarlo, y dijeron que los funcionarios electos locales, estatales y federales los apoyarán.

“Pueden informar a su Oficina del Inspector General, por supuesto que Trump ha despedido a la mayoría de los Inspectores Generales en todo el gobierno ”, dijo Shriver. “Pero hay Inspectores Generales en funciones en esas oficinas”.

También hay otros recursos.

“Existen organizaciones como el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, en whistleblower.org ”, dijo Shriver. Además, “ el Proyecto de Supervisión Gubernamental y otras organizaciones que se especializan en ayudar a los denunciantes”.

Shriver dijo que “los empleados federales también tienen el privilegio de hacer revelaciones a los miembros del Congreso, de manera confidencial”.

Si los empleados sufren represalias por actividades de denuncia de irregularidades, “usted tiene derechos: puede acudir a la Oficina del Asesor Especial, que se especializa en protección de denunciantes”, dijo Shriver.