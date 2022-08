Entérate que pasó con Casa Ruby?

El fiscal general de DC, Karl Racine, anunció el lunes que el Distrito de Columbia ha tomado medidas contra Ruby Corado, la fundadora de Casa Ruby, luego de que les llegó información que dicha persona huyó del país con fondos de la organización sin fines de lucro.

«Hoy, mi oficina está tomando medidas para abordar el fracaso de Casa Ruby en su misión crítica asignada de ayudar a los jóvenes LGBTQ+», dijo Racine en declaraciones a la prensa.

«Dada nuestra amplia autoridad sobre las organizaciones sin fines de lucro del Distrito, buscamos congelar las cuentas financieras de Casa Ruby y responsabilizar a su liderazgo», añadió.

El martes se supo que Corado se encuentra en El Salvador, desde donde el miércoles, en declaraciones para un programa de televisión aseguró estar “libre de culpa”. (Ver recuadro)

Racine afirmó que Corado no pagó a los empleados y les debía dinero a los proveedores. También dijo que Corado huyó del país después de retirar decenas de miles de dólares de fondos sin fines de lucro.

El sistema de justicia de la ciudad también investiga la posibilidad de mala administración, mala supervisión de programas y finanzas y uso indebido de subvenciones y donaciones de DC, explicó Racine.

Las instalaciones de Casa Ruby cerraron en toda la ciudad en julio. Casa Ruby era una organización sin fines de lucro creada por Corado, una inmigrante transgénero de El Salvador, con el objetivo de servir a los miembros de la comunidad trans en DC.

Sin embargo, después de perder los fondos de la ciudad y ver que las donaciones se agotaban, Corado desapareció, según las primeras versiones.

La alcaldesa Muriel Bowser, al ser consultada sobre el asunto en julio dijo “estar triste” por el cierre de la organización sin fines de lucro, y agregó: “Pero también sé que cuando damos cientos de miles y millones de dólares y no se les paga a los proveedores y tampoco a los empleados, tenemos un problema”.

Cargos civiles

El mismo lunes, la Oficina del fiscal general de DC presentó una moción de emergencia en el Tribunal Superior de DC alegando que Casa Ruby y su directora ejecutiva Ruby Corado han violado la Ley de Corporaciones Sin Fines de Lucro de la ciudad en relación con sus transacciones financieras.

La moción judicial, entre otras cosas, solicita que la corte apruebe una orden de restricción temporal que congela todas las cuentas bancarias y las cuentas de PayPal de Casa Ruby en las que se han depositado fondos del gobierno de DC y donaciones privadas.

Además, la moción establece que la orden de restricción es necesaria para evitar que “la acusada Ruby Corado realice retiros de cualquiera de esas cuentas, eliminando la autorización de Corado para controlar cualquiera de esas cuentas, requiriendo que Corado mantenga los fondos ya retirados de esas cuentas en los Estados Unidos”

La demanda de Racine sostiene que “el beneficio personal de Corado deja a la organización incapaz de operar, incluida la imposibilidad de pagar el alquiler de la vivienda de transición que está designada para proporcionar ayuda a las comunidades vulnerables, y la imposibilidad de pagar a sus empleados y proveedores por los servicios rendidos”.

Corado declaró a la prensa a principios de este año que había comenzado una Casa Ruby en El Salvador el año pasado con la aprobación total de la junta de Casa Ruby. Sin embargo, la denuncia y la moción para la orden de restricción presentadas por la oficina del fiscal general de DC dicen que no se pudo encontrar documentación que demuestre que la junta alguna vez aprobó la creación de una Casa Ruby en El Salvador o que Corado podría desviar decenas de miles de dólares de la Casa Ruby en DC a la operación El Salvador.

“En lugar de cumplir con su importante misión de brindar vivienda de transición y apoyo a los jóvenes LGBTQ+, Casa Ruby desvió cientos de miles de dólares de subvenciones del Distrito y donaciones caritativas de su propósito previsto”, insistió Racine.

Ruby Corado: “Acá estoy, el que no la debe no la teme”

Desde El Salvador, Ruby Corado -quien alcanzó reconocimiento nacional e internacional tras abogar durante años por los derechos de las mujeres transgénero en Estados Unidos y ayudar a la comunidad LGBT+ más vulnerable-, respondió a las acusaciones que se le hacen a través de un video.

¿Está usted, huyendo, se esta escondiendo de las autoridades en Estados Unidos?

Ruby Corado: “Para que una persona huya tiene que haber una razón. Hice un anuncio hace más de un año que yo me iba a retirar de Casa Ruby en el 2022, cuando concluyera con 30 años de trabajo. No, yo no estoy huyendo.

Ella aseguró haberse trasladado por un tiempo a El Salvador para continuar con su lucha en países del Triángulo Norte y “advertir sobre los riesgos de inmigrar ilegalmente en los Estados Unidos”.

Ruby Corado: “Desgraciadamente fui tan abierta que critiqué el sistema. Un sistema al que no se le puede criticar. A través de eso y la demanda que hice, me han castigado. Comenzaron a crear lo que yo le llamo ‘estrangulamiento financiero’. Cuando se comienza a limitar el dinero que entra a una organización obviamente van a haber situaciones. Varios contratos del Distrito de Columbia no han reembolsado aproximadamente la cantidad de medio millón de dólares. Cualquier rumor que dice que porque yo tenía dinero y no le pagué a los empleados, es precisamente porque el dinero no estaba, no había llegado. Y la gente que dice que yo por eso ando huyendo, acá estoy. El que no la debe no la teme. Yo no gasté ningún dinero para beneficiarme personalmente”.