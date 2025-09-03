Encuentran cuerpo «similar» a la de una joven desaparecida

Un cuerpo hallado el domingo en Maryland tiene características similares al de una joven desaparecida del condado de Prince George, según la policía, que enfatizó el miércoles que aún no han confirmado que se trata de su cuerpo.

Dacara Thompson, de 19 años, fue vista por última vez el 22 de agosto y reportada como desaparecida al día siguiente. La policía encontró su vehículo en Hyattsville el 24 de agosto y desde entonces ha estado revisando las grabaciones de vigilancia y los datos de su teléfono celular para intentar encontrarla, según informó el jefe de policía del condado de Prince George, George Nader.

El domingo, la Policía Estatal de Maryland recibió una llamada sobre un vehículo averiado cerca de la Ruta 50 en el condado de Anne Arundel, según un comunicado de prensa del departamento. Cuando la policía estatal llegó para investigar el vehículo, encontró un cuerpo tirado en el pasto junto a la carretera.

La policía estatal de Maryland notificó a los oficiales del condado de Prince George sobre la “posible conexión” del cuerpo con el informe de personas desaparecidas.

“Las características eran similares”, dijo Nader. “Aún no hemos confirmado que se trate de la persona desaparecida, quiero dejarlo muy claro. Hasta el momento, no ha habido confirmación, pero las características son similares, así que estamos explorando esa posibilidad”.

El vehículo encontrado en Annapolis no pertenece a Thompson y no está relacionado con la investigación de la persona desaparecida.

La ejecutiva del condado de Prince George, Aisha Braveboy, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que los funcionarios del condado han permanecido en contacto constante con la familia de Thompson.

“Dacara tiene diecinueve años, pero 19. Así que, aunque técnicamente es adulta, es la hija de alguien, la bebé de alguien”, dijo Braveboy. “Nos solidarizamos con toda su familia y, una vez más, seguiremos trabajando con diligencia para brindarles una solución e información, tanto a su familia como al público”.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con el Departamento de Policía del Condado de Prince George al 866-411-TIPS.