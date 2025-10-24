Eleanor Holmes Norton fue estafada en su casa de Washington D. C

Al menos una persona llegó a la casa de la DC Del. Eleanor Holmes Norton y afirmó que estaba allí para realizar servicios a domicilio, estafándola por miles de dólares.

Jacqueline Pelt, quien denunció el fraude a la policía, dijo que nadie estaba autorizado a realizar servicios en la casa, pero que se habían cargado 4.362 dólares a la tarjeta de crédito de la mujer de 88 años, según un informe del incidente de la policía de DC.

Esto ocurrió el jueves en la casa de Lincoln Park del veterano representante de DC ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien no ha votado durante mucho tiempo.

El informe del incidente decía que se había contactado a la institución financiera de Norton para cancelar los cargos.