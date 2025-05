El senador Kaine busca cerrar la brecha de jubilación para los trabajadores más jóvenes de VA

El senador estadounidense Tim Kaine, demócrata de Virginia, está respaldando una legislación bipartidista destinada a ayudar a los trabajadores de tan solo 18 años (en particular aquellos que ingresan a la fuerza laboral directamente después de la escuela secundaria) a obtener acceso a planes de jubilación patrocinados por el empleador, un beneficio que muchos actualmente no reciben hasta los 21 años.

El lunes, Kaine, miembro del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP), se unió al presidente del Comité HELP, Bill Cassidy, republicano por Luisiana, para reintroducir la Ley de Ayuda a los Jóvenes Estadounidenses a Ahorrar para la Jubilación . El proyecto de ley busca eliminar las barreras regulatorias y financieras que desalientan a los empleadores a ofrecer beneficios de jubilación a empleados más jóvenes, una brecha que afecta desproporcionadamente a los trabajadores de bajos ingresos y que no cursan estudios universitarios.

“Contribuir a un plan de jubilación desde el principio garantiza la seguridad financiera en el futuro”, dijo Kaine. “Me enorgullece presentar este proyecto de ley bipartidista que garantizaría que los trabajadores más jóvenes tengan acceso a las prestaciones de jubilación de su empleador al comenzar sus carreras profesionales”.

Según la ley federal vigente, los empleadores que ofrecen planes 401(k) u otros planes de contribución definida solo están obligados a ponerlos a disposición de trabajadores mayores de 21 años. Si bien las empresas pueden reducir voluntariamente la edad de participación, muchas no lo hacen, argumentando el costo y la complejidad del cumplimiento de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974 (ERISA) .

Un informe de 2021 del Plan Sponsor Council of America descubrió que el 40% de los empleadores restringen el acceso a la jubilación a los trabajadores menores de 21 años, lo que deja a muchos empleados más jóvenes sin la oportunidad de comenzar a generar ahorros durante sus primeros años en la fuerza laboral.

“Los estadounidenses que no asisten a la universidad y se incorporan inmediatamente al mercado laboral deberían tener todas las oportunidades de ahorrar para su jubilación”, declaró Cassidy. “Esta legislación empodera a los trabajadores estadounidenses, brindándoles más oportunidades para planificar una jubilación segura”.

La legislación propuesta requeriría que los empleadores abran sus planes de jubilación a empleados elegibles a partir de los 18 años. También retrasaría los requisitos de auditoría de ERISA que se activan cuando se agregan trabajadores más jóvenes y eximiría a esos empleados de ciertos mandatos de prueba de fondos de jubilación que aumentan los costos administrativos para los empleadores.

Los defensores de la legislación argumentan que iniciar las aportaciones para la jubilación incluso unos años antes puede mejorar significativamente los resultados a largo plazo, gracias al poder del interés compuesto. La propuesta ha recibido el apoyo de diversas organizaciones, como el Instituto de Jubilación Asegurada, Edward Jones, TIAA, LPL, el Consejo Americano de Beneficios y la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales.

“La Ley para Ayudar a los Jóvenes Estadounidenses a Ahorrar para la Jubilación ampliará la oportunidad para que más trabajadores jóvenes comiencen a ahorrar antes para su jubilación al permitirles participar en los planes laborales patrocinados por sus empleadores”, dijo Paul Richman, director de asuntos gubernamentales y políticos del Insured Retirement Institute.

“Esta medida no solo ayudará a los trabajadores más jóvenes a adquirir el hábito de contribuir a sus ahorros para la jubilación, sino que también les brindará años adicionales para que sus ahorros crezcan y así garantizar un futuro financiero más seguro”.

El proyecto de ley se basa en una medida similar presentada en 2023 y refleja los esfuerzos demócratas más amplios para ampliar el acceso a herramientas financieras para la clase trabajadora estadounidense. También se alinea con el énfasis que Kaine ha puesto desde hace tiempo en el desarrollo de la fuerza laboral y las oportunidades económicas, especialmente para quienes no siguen una trayectoria universitaria tradicional.

La propuesta ahora espera ser considerada por el pleno del Senado.