El senador de Maryland Van Hollen y sus legisladores recorren las instalaciones de ICE en Baltimore

El senador de Maryland Chris Van Hollen y otros legisladores visitaron el miércoles las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Baltimore, luego de denuncias de condiciones inhumanas.

Al grupo se le negó la entrada cuando apareció hace dos semanas.

“Lo que vimos aquí era claramente un centro de detención”, dijo Van Hollen después del recorrido. “Si observan a las personas en estas habitaciones, claramente están detenidas”.

La visita fue al edificio federal George H. Fallon en Baltimore, y es el resultado de una demanda colectiva federal que cuestionó las condiciones del centro.

“No hay nada en la ley de Maryland que prohíba a un miembro del Congreso hablar con un detenido. Claramente, no quieren que hablemos con las personas detenidas aquí hoy ni en el futuro”, dijo Van Hollen.

Dijo que, según el ICE, las personas en el centro deberían estar «retenidas». Sin embargo, afirmó que están siendo detenidas por más tiempo del legalmente permitido.

“Quieren llamarlo simplemente centro de detención, ya que, como probablemente saben, los centros de detención fueron diseñados para retener a las personas durante 12 horas”, dijo Van Hollen. “Aquí, el promedio ahora es de 72 horas, y hemos recibido informes de personas retenidas aquí durante al menos ocho días”.

Van Hollen recorrió el edificio con los representantes estadounidenses Kwesi Mfume y Sarah Elfreth, ambos representantes de partes de Maryland.

No se les permitió tomar fotografías de las instalaciones mientras estaban adentro.

Van Hollen dijo que este era un paso crucial para examinar las condiciones en las que permanecen los detenidos cuando son recibidos por los oficiales del ICE.

El ICE ha declarado públicamente que existen servicios médicos en las instalaciones de Baltimore. WTOP se ha puesto en contacto con el ICE para obtener comentarios sobre las condiciones de las instalaciones de Baltimore.

“Les dejamos una larga lista de preguntas para que nos den respuestas porque lo que pedimos es transparencia y responsabilidad en nuestro sistema”, dijo Van Hollen.