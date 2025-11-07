El hombre que arrojó un sándwich a un agente federal fue declarado inocente del cargo de agresión

Un ex empleado del Departamento de Justicia que arrojó un sándwich a un agente federal durante el aumento de la intervención policial del presidente Donald Trump en Washington fue declarado inocente de agresión el jueves en el último revés legal de la intervención federal.

Un vídeo viral del lanzamiento del sándwich convirtió a Sean Charles Dunn en un símbolo de resistencia al despliegue de agentes federales por parte de Trump para combatir el crimen en la capital del país.

Su absolución por delito menor representa otro revés para la fiscalía, que ha enfrentado fuertes críticas por sus tácticas agresivas de acusación durante el aumento de operativos policiales. El Departamento de Justicia había solicitado inicialmente una acusación formal por agresión grave contra Dunn, pero, en una decisión inusual, el gran jurado se negó a aprobarla. La oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro acusó entonces a Dunn de un delito menor.

No hubo controversia sobre si Dunn arrojó el sándwich a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos la noche del 10 de agosto. Pero sus abogados argumentaron que fue un “gesto inofensivo” durante un acto de protesta protegido por la Primera Enmienda.

Los fiscales afirmaron que Dunn sabía que no tenía derecho a arrojarle el sándwich al agente. Dunn gritó “fascistas” y “racistas” y coreó “¡vergüenza!” hacia el grupo de agentes que se encontraban frente a un club que celebraba una “Noche Latina”.

“¿Qué haces aquí? ¡No te quiero en mi ciudad!”, gritó Dunn, según la policía.

Tras la lectura del veredicto por el presidente del jurado, Dunn abrazó a sus abogados. Más tarde declaró: «Me siento aliviado y tengo muchas ganas de seguir adelante con mi vida».

Los agentes judiciales escoltaron a los doce miembros del jurado fuera del edificio. Un grupo de periodistas los siguió. Varios miembros del jurado, incluido el presidente del jurado, declinaron dar declaraciones.

Pirro, ex presentador de Fox News designado por Trump como fiscal federal principal de Washington, declaró: “Como siempre, aceptamos el veredicto del jurado; ese es el sistema en el que operamos. Sin embargo, los agentes del orden nunca deben ser objeto de agresiones, por muy leves que parezcan”.

Añadió que “incluso los niños saben que, cuando están enfadados, no tienen permitido lanzarse objetos unos a otros”.

Dunn huyó tras golpear al agente con el sándwich, pero fue detenido. Fue puesto en libertad, pero arrestado nuevamente cuando agentes federales armados y antidisturbios allanaron su domicilio. Los abogados de Dunn afirmaron que la Casa Blanca publicó un video propagandístico de alta calidad del allanamiento en su cuenta oficial X.

Dunn trabajaba como asistente legal en el Departamento de Justicia. Tras su arresto, la fiscal general Pam Bondi anunció su destitución en una publicación en redes sociales donde lo calificó como “un ejemplo del Estado profundo”.

Los abogados de Dunn instaron al juez a desestimar el caso por lo que alegaron fue una persecución vengativa y selectiva. Argumentaron que las publicaciones de Bondi y la Casa Blanca demuestran que Dunn fue objeto de ataques injustificados por sus opiniones políticas.

Dunn no testificó en su juicio, pero el jurado lo escuchó explicar, tras su arresto, por qué se había enfrentado a los agentes de la CBP. La cámara corporal de un agente de la ley lo grabó diciendo: “Lo hice. Les lancé un sándwich. Lo hice para distraerlos. Lo logré”.

Tras su absolución, Dunn dijo que aquella noche intentaba proteger los derechos de los inmigrantes.

«No olvidemos que el Gran Sello de los Estados Unidos dice: «E pluribus unum». Eso significa «de muchos, uno»», dijo a los periodistas. «Toda vida importa, sin importar de dónde vengas, cómo llegaste aquí o cómo te identifiques. Tienes derecho a vivir una vida libre».

Una de las abogadas defensoras de Dunn, Sabrina Shroff, dijo que el equipo legal estaba agradecido de que el jurado “enviara una afirmación de que la disidencia no solo se tolera, sino que es legal. Es bienvenida”.

El agente de la CBP, Gregory Lairmore, testificó que el sándwich “explotó” al golpearle el pecho con tanta fuerza que pudo sentirlo a través de su chaleco antibalas.

“Se podía oler la cebolla y la mostaza”, recordó.

Los compañeros de Lairmore le hicieron regalos en tono de broma para restarle importancia al incidente, incluyendo un peluche con forma de sándwich y un parche que decía “delito grave de 30 cm”. Lairmore reconoció que se quedó con los regalos y que puso el parche en su lonchera.

Dunn fue acusado de agredir, resistirse, oponerse, obstruir, intimidar e interferir con un agente federal. Decenas de simpatizantes de Trump que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 fueron condenados por delitos graves por agredir u obstruir a la policía durante el ataque. En enero, Trump los indultó o ordenó el sobreseimiento de los cargos.