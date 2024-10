El gobernador Youngkin defiende la eliminación de los registros de votantes y hará campaña con Trump en Virginia

La mayoría conservadora de la Corte Suprema permitió el miércoles que Virginia reanude la eliminación de los registros de votantes que, según el estado, tiene como objetivo impedir que las personas que no son ciudadanos estadounidenses voten .

El Tribunal Supremo, a pesar de los votos disidentes de los tres magistrados liberales, concedió una apelación de emergencia presentada por la administración republicana de Virginia, encabezada por el gobernador Glenn Youngkin. El tribunal no ofreció ninguna justificación para su acción, algo que es habitual en las apelaciones de emergencia.

Los magistrados actuaron en respuesta a la apelación de Virginia después de que un juez federal determinara que el estado había eliminado ilegalmente más de 1.600 registros de votantes en los últimos dos meses. Un tribunal federal de apelaciones había permitido previamente que la orden del juez siguiera vigente.

Este tipo de votación es poco común en las elecciones estadounidenses , pero el espectro de los inmigrantes votando ilegalmente ha sido una parte principal del mensaje político de este año del expresidente Donald Trump y otros republicanos.

Glenn Youngkin: Esta es una victoria para el sentido común y para la Constitución. Y sólo quiero reiterar que la práctica que Virginia ha seguido es una que se ha llevado a cabo durante 18 años, desde 2006, y es una práctica que comienza cuando alguien entra en el DMV y se identifica como no ciudadano. Y luego, si esa persona termina en el padrón electoral, ya sea intencionalmente o por accidente, entonces comienza el proceso en el que se le notifica, se le dan dos semanas para que confirme que es ciudadano y, si no responde en el sobre con su dirección que recibe, se lo elimina del padrón electoral.

Y, en definitiva, existe un mecanismo de seguridad que puede detectar cualquier problema, que es que hoy en día, una persona en Virginia puede, por supuesto, presentarse el día de las elecciones, registrarse y votar. Y este proceso es uno que consideramos que está probado y es válido porque se ha puesto en marcha durante mucho tiempo. Había sido aprobado previamente por el Departamento de Justicia en 2006 y, de hecho, comienza con personas que se identifican como no ciudadanos. Por eso creo que todos en Virginia deberían confiar en las elecciones. Tenemos papeletas de voto y tenemos máquinas de recuento que no están conectadas a Internet, y tenemos excelentes reglas de custodia de votos y tenemos listas de votantes limpias y todos los que son ciudadanos en la Mancomunidad de Virginia deberían ir a votar.

Y esta es una gran oportunidad para que la gente haga oír su voz. Animo a todos, si son ciudadanos, a que vayan a votar, y si no están registrados porque se les pasó la fecha límite de inscripción, pueden acercarse a un registrador en Virginia y registrarse el mismo día y emitir su voto.

Anne Kramer: ¿Qué tan seguro está, sin embargo, de que las pruebas que tiene de las personas que ya ha eliminado, las 1.600, no están aquí legalmente? Porque hay algunos informes de personas que dicen que son ciudadanos, que han estado votando durante décadas y tal vez simplemente marcaron la casilla equivocada por error y no lo sabían, pero ahora no pueden votar.

Glenn Youngkin: No estoy de acuerdo con la palabra purga. Quiero decir que este ha sido un proceso constante durante un largo período de tiempo y comienza con alguien que afirma que no es ciudadano. Y reconozco que a veces una persona puede marcar la casilla equivocada, pero por ley, ahí es donde mi proceso tiene que comenzar, y así es como funciona la ley de Virginia y, por lo tanto, tengo que seguirla.

Pero esa es también la razón por la que tenemos múltiples salvaguardas en vigor, en primer lugar, se notifica a la persona y se le dan 14 días para que simplemente afirme: «No, soy ciudadano y, por lo tanto, no deberían eliminarme de las listas de votantes». Y si no cumple con ese plazo, por supuesto, siempre puede registrarse y votar el mismo día. Y esa es la máxima medida de seguridad. A ningún ciudadano de Virginia que esté legalmente habilitado para votar se le impedirá votar. Simplemente, vaya a votar. Y eso es lo que aliento a todos a hacer en esta elección tan importante.

Shawn Anderson: Gobernador Youngkin, ya que estamos con usted, el expresidente Trump tiene previsto celebrar un mitin en Salem, Virginia, este fin de semana. Ahora bien, los republicanos, en nombre del presidente Trump, no han invertido tanto dinero aquí en Old Dominion.

Aquí tenemos una pregunta de doble filo. En primer lugar, ¿tiene previsto acompañar a Donald Trump en Salem este fin de semana? ¿Y hay alguna encuesta interna que sugiera que Virginia está en juego, dado que el presidente, el expresidente, estará aquí apenas tres días antes de las elecciones?

Glenn Youngkin: Bueno, en primer lugar, tengo pensado unirme a él. Y, como sabéis, este es el tercer mitin que ha celebrado en Virginia. Y tengo que decir que la vicepresidenta Harris no ha venido a hacer un mitin en Virginia, hasta donde yo sé. Y creo que esto refleja dos cosas: una, que el presidente Trump viene a pedir el voto a los virginianos. Y, en segundo lugar, que Virginia es sorprendentemente competitiva. Y creo que ningún experto, cuando empezamos esto, habría creído que Virginia está tan reñida como está.

Escuche, Joe Biden ganó Virginia por 10 puntos en 2020 y luego pude ganar en 2021 y creo que los virginianos están poniéndose de pie y votando sobre los temas que creen que son más importantes para ellos, y siempre es la economía. Quieren una economía fuerte, no débil, y han visto lo que la administración Biden-Harris desató con la inflación. Quieren una frontera segura. Es uno de los temas principales, y cada estado se ha convertido en un estado fronterizo, y quieren un presidente que asegure la frontera.

Y, por último, los virginianos en general han expresado opiniones firmes sobre un Estados Unidos fuerte. Y las guerras que estamos viendo en todo el mundo, en Ucrania, en Oriente Medio y, por supuesto, con China, que una vez más amenaza a Taiwán, realmente reflejan la débil política exterior de la administración Biden-Harris. Y creo que esta es la razón por la que Virginia está más unida de lo que cualquier experto podría haber pensado en este momento, y por la que el presidente Trump está volviendo una vez más, una vez más, a pedir el voto de los virginianos.

Anne Kramer: Gobernador, ¿está de acuerdo con el tono de la campaña del expresidente Trump y las palabras que dice en el escenario (recordemos el domingo y lo que otras personas dijeron en el escenario, los comentarios racistas e intolerantes que se hicieron) y tiene alguna idea o se siente cómodo con eso?

Glenn Youngkin: Bueno, permítanme comenzar diciendo que espero que el mitin del sábado sea muy coherente con las declaraciones políticas que acabo de hacer sobre la fuerza frente a la debilidad. Y creo que es injusto que la gente diga constantemente que el tono de la campaña de Trump es de confrontación o de discusión, cuando literalmente lo que he visto salir de la campaña de Harris, y en particular lo que dijo Joe Biden ayer, es divisivo, acusatorio y condenatorio.

Y, ya saben, me alegro de que las elecciones sean el próximo martes y que vayamos a concretarlas porque creo que Estados Unidos necesita unirse. Pero les diré que he visto un lenguaje más divisivo saliendo del bando de Harris-Biden de lo que posiblemente hubiera imaginado de alguien que comenzó esta campaña con una campaña de alegría y buenas vibras, y luego se dio cuenta de que no estaba funcionando para ella, y ahora se ha vuelto muy, muy negativo y divisivo.

Así que aquí vamos. Estamos entrando en los últimos días de esta campaña. Los virginianos pueden votar hasta el sábado temprano y, finalmente, el martes 5. Y, una vez más, animo a todos a que salgan a votar y hagan oír su voz. Y esta es nuestra oportunidad de ejercer lo que creo que es el aspecto más codiciado y valorado de ser estadounidense, que es elegir a nuestros líderes.