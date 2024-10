DC celebra la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Decenas de empresas y agencias gubernamentales de DC se reunieron el miércoles en la Biblioteca Martin Luther King Jr. para una feria de empleo destinada a brindar más oportunidades a las personas con discapacidades. El evento también fue una oportunidad para celebrar el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo de Personas con Discapacidades.

Tamika Smith, que padece epilepsia, asistió a la celebración y explicó que consiguió su trabajo actual a través de otro programa de DC, una pasantía que la impulsó a su trabajo actual en la Oficina del Superintendente Estatal de Educación de DC. Describió su búsqueda de trabajo como un «viaje».

Su objetivo, dijo, era “encontrar algo que me encanta hacer y ayudar a la gente”.

Después de su pasantía, Smith fue contratada a tiempo completo en la oficina del superintendente estatal como representante de servicio al cliente.

“Puedo despertarme, venir a trabajar rodeada de gente maravillosa y llena de energía y poder hacer lo que amo, que es ayudar a la gente”, dijo.

Jerry Carroll, quien usa muletas para desplazarse, asistió al evento buscando ingresar en lo que dijo que es el trabajo de sus sueños: paisajismo.

“Porque me encanta estar al aire libre, me encantan las plantas y me encanta cortar el césped”, dijo.

Cuando se le preguntó qué le diría a un posible empleador que pudiera dudar de si podría hacer el trabajo debido a sus problemas de movilidad, Carroll dijo: «¿Qué tal si me dejas demostrarte que puedo hacerlo? Solo dame una oportunidad».

La feria de empleo también contó con premios para los empleadores que han acogido a empleados con discapacidades.

Christopher Tambaschi, director de operaciones de Loudoun Restaurant Group, que opera el King Street Oyster Bar, dijo que hay muchas maneras de brindar alojamiento a los trabajadores.

“Oh, 1.000 %. Ya sea en un área libre de estímulos sensoriales para que puedan enrollar los cubiertos o pulir platos o vasos”, dijo.

El King Street Oyster Bar fue reconocido por el gobierno de DC por su labor de abrir puertas de empleo para personas con discapacidades. Otros empleadores reconocidos por su labor fueron el bufete de abogados Sidney Austin, LLP y el Pendry Hotel at the Wharf.