El gobernador Hogan insta a los votantes a «oponerse a los extremos»

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, instó a los votantes republicanos a “oponerse a los extremos”, diciendo que el Partido Republicano “necesita desesperadamente una corrección de rumbo”, ya que el gobernador de mandato limitado sopesa una candidatura presidencial.

En comentarios preparados para un discurso el martes por la noche en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, Hogan se presentó a sí mismo como un político con un gran atractivo como su héroe político, Reagan.

El republicano criticó los disturbios del año pasado en el Capitolio de los EE. UU. como “un ataque escandaloso a nuestra democracia, incitado por la falsa retórica incendiaria del candidato perdedor”.

“Necesitamos oponernos a los extremos y por la mayoría de los estadounidenses”, dice Hogan en el discurso. “Necesitamos una visión positiva y esperanzadora para Estados Unidos y un mensaje que atraiga a un grupo más amplio de votantes”.

Hogan dijo que los últimos cuatro años fueron los peores para el Partido Republicano desde la década de 1930, “incluso peores que después de Watergate, cuando Ronald Reagan tuvo que reconstruir el partido desde las cenizas”.

El gobernador también criticó la negación del expresidente Donald Trump de su derrota en la campaña de 2020 y dijo que la división en el Partido Republicano es “más una diferencia entre los que saben cómo ganar y los que solo pretenden que ganaron”.

“Un partido que perdió el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales, y que ni siquiera pudo vencer a Joe Biden, necesita desesperadamente una corrección de rumbo”, dijo Hogan. “La verdad es que las últimas elecciones no fueron amañadas y no fueron robadas. Simplemente no le ofrecimos a la mayoría de los votantes lo que estaban buscando”.

El gobernador dijo que el Partido Demócrata “nos está arrastrando en una dirección de extrema izquierda que Estados Unidos no quiere ni puede permitirse”.

“Joe Biden dijo que gobernaría desde el centro y uniría al país, pero en cambio atiende a los extremos de extrema izquierda de su partido y se tambalea de crisis en crisis, mostrando debilidad al mundo”, dijo Hogan.

El popular gobernador también destacó su propio currículum político como uno que atrae tanto a los demócratas como a los republicanos en un estado azul, donde se convirtió en el segundo gobernador republicano reelegido en la historia de Maryland. Los demócratas superan en número a los republicanos 2-1 en el estado.

En febrero, Hogan anunció que no se postularía para el Senado de los EE. UU., a pesar de un agresivo impulso de reclutamiento por parte del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y otros republicanos. Hogan se ha posicionado para postularse como una alternativa legítima a Trump.

“No recuperaremos la Casa Blanca nominando a Donald Trump o una personificación barata de él”, dijo Hogan.

Aún así, Hogan sería un desvalido abrumador dada la posición dominante de Trump en el Partido Republicano.