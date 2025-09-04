El DC Del. Norton y los demócratas dicen que el despliegue de la Guardia Nacional debe terminar

La delegada del Distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton, pidió el miércoles el fin del despliegue de 2.200 tropas de la Guardia Nacional en el Distrito, y los demócratas se manifestaron en contra de los planes del presidente Donald Trump de enviar tropas a otras ciudades.

La participación de Norton en una conferencia de prensa afuera del Capitolio de Estados Unidos marcó la primera vez que daba un discurso relacionado con la “emergencia criminal” del presidente, desde que se anunció el 11 de agosto.

“El presidente Trump ha usado a Washington D. C. como escenario de una maniobra política para demostrar su propio poder”, afirmó Norton.

Si bien la alcaldesa Muriel Bowser ha adoptado en ocasiones una postura conciliadora respecto de la federalización de las medidas de lucha contra el crimen adoptadas por el presidente, Norton sigue siendo muy crítico de sus acciones.

«He liderado la respuesta legislativa federal a las acciones ilegales, injustificadas y sin precedentes de Donald Trump», dijo Norton.

El representante Glenn Ivey, que representa al cuarto distrito de Maryland, se unió a Norton y otros legisladores al cuestionar la necesidad de que el personal de la Guardia Nacional esté en las calles.

«Los soldados que no tienen el entrenamiento ni la capacidad para ayudar a lidiar con la policía pueden en realidad poner en peligro los casos penales si manejan mal la evidencia o inadvertidamente hacen algo incorrecto mientras se arresta a un sospechoso», dijo Ivey, quien es un ex fiscal.

“Queremos que haya gente en las calles que pueda ayudar a lidiar con los problemas que afectan a la aplicación de la ley”, dijo.

Otros legisladores que hablaron en la conferencia de prensa incluyeron representantes de Illinois, quienes están preocupados de que el presidente envíe personal de la Guardia Nacional a Chicago.

“Está claro que Trump no puede desplegar fuerzas armadas en Chicago, Los Ángeles, DC o Baltimore ni en ningún otro estado o ciudad”, dijo el representante Chuy García, quien representa al 4º Distrito de Illinois.

Un juez dictaminó el martes que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles para lidiar con las protestas contra la inmigración a principios de este año fue ilegal.

Aún quedan dudas sobre el futuro político de Norton

Norton ha presentado varios proyectos de ley y emitido numerosas declaraciones escritas críticas sobre el aumento de la policía federal, pero hasta el miércoles no había hablado públicamente sobre ello.

Le ha pedido al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, una estimación del coste del despliegue de la Guardia Nacional, así como preguntas sobre su misión.

Una estimación anterior relacionada con un despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente en 2020 indicó que costaba más de $500 por miembro de la Guardia Nacional.

Eso significaría que este despliegue en DC probablemente cueste más de un millón de dólares al día.

En cuanto a las apariciones públicas de Norton, han sido más limitadas en los últimos meses.

A sus 88 años, es la miembro de mayor edad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la segunda miembro de mayor edad del Congreso.

El miércoles se dirigió lentamente hacia el podio con la ayuda de un miembro del personal.

Después de su discurso, la escoltaron rápidamente hasta un automóvil que la esperaba.

Cuando se le preguntó si estaba en desacuerdo con el alcalde en que el crimen estaba disminuyendo, Norton dijo que no.

No respondió a una pregunta sobre si se presentará a la reelección el próximo año.

A principios de este año dijo a los periodistas que planeaba presentarse nuevamente, pero su oficina ha indicado que no se ha tomado ninguna decisión final.