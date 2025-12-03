El Consejo del Condado de Prince George elige nuevos líderes para 2026

Krystal Oriadha, miembro del Consejo del Condado de Prince George, siempre ha sido una de las integrantes más activas del consejo, especialmente a la hora de presentar leyes, ya que suele presentar más proyectos de ley que cualquier otra persona. Sin embargo, admite que podría presentar menos proyectos de ley en 2026, ahora que ha sido elegida nueva presidenta del consejo del condado.

Oriadha, quien pasó la mayor parte de 2025 como vicepresidenta, dijo el martes ante una sala del consejo repleta que su tema para la sesión de 2026 será un «prototipo de lo que es posible».

“Es una declaración. Un prototipo es intencional. Es audaz. Es el primer paso para diseñar algo más grande que lo que existe actualmente”, dijo Oriadha. “En todo el país, los gobiernos locales suelen operar con una postura reactiva, respondiendo a las crisis en lugar de prevenirlas, adaptándose a los problemas en lugar de resolverlos. Este año, el condado de Prince George predicará con el ejemplo y pasará de la reacción a la proactividad”.

Oriadha, que tiene un hijo de 2 años, declaró luego que los esfuerzos para hacer que el cuidado infantil sea más asequible en todo el condado estarían entre sus principales prioridades como nueva presidenta del consejo.

“Durante años, las familias de todo el condado han lidiado con costos de cuidado infantil que rivalizan con los pagos de la hipoteca y con listas de espera tan largas que los padres deben planificar con meses y años de anticipación”, dijo Oriadha. “Barrios enteros del condado de Prince George se consideran desiertos de cuidado infantil, y esto afecta todo. Afecta la participación laboral, la estabilidad familiar, el desarrollo de la primera infancia y la movilidad económica”.

Tras finalizar la reunión, Oriadha dijo que ayudar a las familias a acceder y costear el cuidado infantil significaría más oportunidades económicas y educativas para las familias, y señaló que también crearía más pequeñas empresas.

“Existe el desarrollo empresarial del cuidado infantil, el desarrollo profesional del cuidado infantil”, dijo. “No tenemos suficientes pequeñas empresas dedicadas al cuidado infantil, así que esta es una oportunidad para crear emprendedores y empresas”.

A corto plazo, su plan exige que el condado determine dónde se encuentran los recursos y activos para el cuidado infantil y dónde podrían necesitarse más. A largo plazo, planea colaborar con el sistema escolar del condado para desarrollar lo que eventualmente sería un programa universal de cuidado infantil.

“Ahora lo tienen a pequeña escala”, dijo Oriadha. “Tienen la infraestructura. Tienen los edificios. Tienen personal”.

Oriadha lo llamó “cambio fundamental” durante su primer discurso como presidenta.

Sus primeros tres años en el cargo han estado marcados por varias leyes ambiciosas, algunas de las cuales han tenido dificultades para financiar. Y con el condado en números rojos por más de $100 millones el próximo año, es algo que también deberá considerarse.

“Esa es una de las razones por las que necesitamos empezar a mapear los recursos para comprender su situación actual”, dijo. “Esa es otra razón por la que necesitamos empezar con el modelo piloto, aprovechando la infraestructura que ya tenemos. Definitivamente no es mañana cuando podremos aprobar la atención universal”.

Aun así, cree que la inversión actual dará sus frutos para el condado a largo plazo.

“Es el primer paso hacia algo de lo que nuestra nación habla, pero en lo que rara vez invierte”, dijo Oriadha en su discurso. “El condado de Prince George demostrará que es posible cuando los gobiernos locales dejen de preguntarse si podemos mantener a nuestras familias y, en cambio, se pregunten: ‘¿Cuánto nos costará si no lo hacemos?’”.