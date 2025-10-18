Dos hombres arrestados por robo y hurto masivo de herramientas eléctricas y equipos de jardinería

Dos hombres de Beltsville, Maryland, fueron arrestados y acusados ​​esta semana después de que la policía dijera que cometieron docenas de robos y allanamientos en los que, según informes, la pareja apuntaba a cobertizos y vehículos para tomar herramientas eléctricas y equipos de jardinería.

Según la policía, Paul Moegel III, de 27 años, y Christopher Talbott, de 31 años, enfrentan 144 cargos y 97 cargos, respectivamente, en un caso que se remonta a junio de 2024.

En un video publicado por la policía, entre los artículos recuperados se encuentran pistolas de clavos, cortadoras de césped y recortadoras de jardín.

La pareja permanecerá bajo custodia policial. Se espera que Moegel y Talbott regresen al tribunal para una audiencia preliminar el 26 de noviembre.

La policía insta a cualquier persona que crea que los artículos en las fotografías y los videos podrían ser suyos a que se comunique con ellos al 301-937-0910.

La investigación aún está en curso y la policía dice que cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con Crime Solvers en línea o llamar al 1-866-411-TIPS.