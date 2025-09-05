Dos escuelas de Montgomery bajo protocolo de seguridad preventiva

La escuela secundaria Rockville High fue puesta en estado de “seguridad” el miércoles después de que la Policía del Condado de Montgomery, la Policía de Rockville y la Policía de Parques de EE.UU. respondieran a lo que resultó ser una “llamada de swatting”.

La policía informó que no había ninguna veracidad en el reporte inicial sobre un supuesto incidente en la escuela.

La llamada ocurrió un día después de que la Universidad de Maryland en College Park fuera blanco de un reporte falso de un tiroteo activo. Desde finales de agosto, cuando los estudiantes regresaron a los campus, ha habido hasta 20 reportes falsos de este tipo dirigidos a colegios y universidades en todo el país.

El nuevo “Protocolo de Respuesta Estándar” adoptado por el sistema escolar explica que el término “seguridad” se utiliza cuando existen “amenazas externas, como actividad policial cerca de la escuela”. En esos casos, los estudiantes y el personal son llevados dentro del edificio, las puertas exteriores se cierran con llave y las actividades normales pueden continuar en el interior.

En una situación de “encierro total” (lockdown), según el nuevo protocolo, el personal y los estudiantes deben cerrar las puertas de los salones, apagar las luces, guardar silencio, mantenerse fuera de la vista y no abrir las puertas.

Las evacuaciones se llevarían a cabo cuando se determine que es más seguro que el personal y los estudiantes estén fuera del edificio, como en casos de incendio, fuga de gas o una estructura insegura. Los estudiantes serían guiados a un área de evacuación designada.

El término “retener” (hold) se usaría cuando se determine que es necesario mantener los pasillos despejados. En ese caso, las clases podrían continuar con normalidad.