Dónde celebrar la temporada de los cerezos en flor

Ha llegado una vez más la época del espectáculo primaveral: los cerezos en flor en Washington D. C. Como parte de esta temporada rosa y bonita, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor arranca con fuerza con eventos por toda la zona, y otros se unen a la diversión.

Los eventos más concurridos y esperados del Festival Nacional de los Cerezos en Flor

El Festival de Cometas Blossom, que se celebrará el sábado 29 de marzo, es uno de los eventos de vuelo más emocionantes de la región. Aficionados a las cometas de todas las edades podrán disfrutar de demostraciones de vuelo y competiciones. El evento gratuito también incluye música y manualidades para toda la familia.

El desfile del Festival Nacional de los Cerezos en Flor es un evento que muchas personas en el Distrito, cerca y lejos de allí esperan con ansias.

Programado para el sábado 12 de abril, el evento en Constitution Avenue, en el noroeste, trae a la ciudad coloridos globos de helio, elaboradas carrozas, bandas de música de todo Estados Unidos, artistas famosos y artistas. El desfile es gratuito para todos, pero para quienes prefieran reservar un asiento, las entradas cuestan entre $25 y $40.

El festival callejero japonés Sakura Matsuri se celebrará el 12 y 13 de abril. Considerado como la mayor celebración de la cultura japonesa en el país, el evento de dos días presenta actuaciones culturales, auténtica comida y bebidas japonesas, artesanías japonesas hechas a mano y mucho más.

El evento se celebra en la Avenida Pensilvania, al pie del Capitolio. Los precios de las entradas varían, desde $15 por una entrada anticipada de un día.

Bloomaroo en The Wharf es un festival de primavera familiar con decoración de carpas koi, una estación de creación de haiku, pintacaras y fuegos artificiales al final. El evento también cuenta con cinco escenarios con bandas en vivo durante todo el día. El evento es gratuito y no requiere entrada.

Junto al Metro Capitol Riverfront Navy Yard, Petalpalooza trae un día completo de música en vivo y actividades divertidas a la región para una celebración gratuita y apta para todas las edades. Este evento tendrá lugar el sábado 5 de abril.

¿Qué novedades hay este año en el festival?

Por primera vez, el festival también presenta la Carrera de Pétalos y Remos de Stumpy , nombrada en honor a uno de los árboles más queridos de la ciudad . El jueves 20 de marzo, participantes de todas las edades competirán en botes de pedales por la Cuenca Tidal, con premios para los botes más rápidos y los participantes mejor vestidos.

Exposiciones de arte inmersivas y de temporada y presentaciones en vivo.

Como parte del festival, ARTECHOUSE, la galería de arte digital inmersiva, celebra la temporada de primavera con una nueva exhibición de arte, llamada “ Blooming Wonders: A Best-of-Spring Exhibition ”.

Esta exposición, abierta hasta finales de abril, lleva al público a un viaje de ensueño a través de vibrantes panoramas florecientes y un torbellino de pétalos. El precio de la entrada general varía, pero comienza en $24 por persona. Dependiendo del día y la hora, hay tarifas reducidas para estudiantes, personas mayores, militares, personal de emergencias y residentes del área de Washington D. C.

La Embajada de Japón presentará una función de teatro de títeres tradicional japonés en la Universidad de Georgetown el viernes 21 de marzo. El espectáculo estará a cargo de Seiwa Bunraku, la única organización de títeres tradicionales que queda en la prefectura de Kumamoto, Japón. El evento es gratuito y abierto al público.

Hasta el 27 de abril, el Hilton Alexandria Mark Center presentará una exposición de arte, titulada “Fleeting”, que celebra la temporada de los cerezos en flor.

Otras formas de celebrar la temporada de los cerezos en flor en la región de DC

El barrio de National Landing en Alexandria, Virginia, organiza una serie de eventos con temática de cerezos en flor llamados «Pink in the Park» . El primero, el 22 de marzo, «Pink in the Pool» ofrece una fiesta familiar de natación en el Long Bridge Aquatics & Fitness Center. Este evento incluye sesiones de natación gratuitas, pelotas de playa rosas y estaciones de actividades interactivas centradas en el arte y la cultura japonesa. El evento es gratuito, pero se requiere confirmación de asistencia .

También parte de Pink in the Park, Pink Beats de National Landing es una serie de música en vivo que se realizará el 27 de marzo, el 3 de abril y el 10 de abril.

Por último, se espera el Art of Pink del barrio el viernes 11 de abril en el Parque Metropolitano con una galería emergente con más de 30 artistas.

El Museo de la Universidad George Washington y el Museo Textil organizan un día familiar especial dedicado al arte que se puede vestir. Con un enfoque especial en Japón, este evento promete demostraciones de danza y música tradicionales, así como artesanías de kirigami (plegado de papel tridimensional). El evento tendrá lugar el sábado 29 de marzo.

El 5 de abril, la empresa Small Planes Coffee presenta un mercado artesanal emergente llamado «In Bloom». Ubicado en la tostadora del noreste de Washington D. C., el evento incluye artículos vintage, ropa, joyería, vinilo, cerámica, velas y más.

El Museo O en La Mansión ofrece una hora de té especial donde los visitantes podrán conocer a las «Princesas de la Flor de Cerezo» el martes 8 de abril. La experiencia incluye té, dulces, una exhibición de flores de cerezo y la oportunidad de visitar el «Museo de la Puerta Secreta». La experiencia cuesta $60 por persona.