Derrumbe de una casa adosada mata a un trabajador atrapado

Los funcionarios de DC dicen que el trabajador de la construcción atrapado debajo de una casa adosada de dos pisos que se derrumbó en el Noroeste el lunes murió.

Según el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC, los equipos de emergencia fueron enviados a las 9:36 a. m. a una casa adosada de dos pisos que se encontraba en proceso de renovación en la cuadra 1100 de V Street NW. En ese momento, los funcionarios le dijeron que un trabajador de la construcción estaba atrapado debajo de la casa y que se estaban realizando operaciones de rescate.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa poco después de las 2 p. m., el jefe de bomberos y servicios médicos de urgencia de DC, John Donnelly Sr., y el director del Departamento de Edificios de DC, Brian Hanlon, anunciaron que el trabajador había muerto. La persona fue encontrada en la parte trasera del edificio.

“Nuestras unidades evaluaron rápidamente la escena y accedieron al paciente y descubrieron que estaba fallecido”, dijo Donnelly.

En este momento, Donnelly dijo que el departamento está trabajando para asegurar el espacio para que el trabajador de la construcción fallecido pueda ser liberado de los escombros.

«En este momento no tenemos ninguna indicación sobre la causa de esto. Sabemos que se permitió la construcción y que se realizará una investigación para entender qué trabajos se estaban realizando en ese momento», dijo Donnelly.

Donnelly y Hanlon dijeron que la construcción del edificio parecía haber comenzado hace aproximadamente un mes como una renovación importante de la residencia. El proyecto requirió inspecciones el 4 de diciembre, según Hanlon.

“Este proyecto en particular, la naturaleza de los soportes y ese tipo de trabajo estructural” requirió “inspecciones especiales”, dijo Hanlon. “Por eso, estamos analizando la inspección especial más reciente y, nuevamente, como dije antes, analizando el trabajo que se estaba realizando hoy para asegurarnos de que se cumpliera plenamente con los permisos vigentes”.

Brian Hanlon también dijo que los trabajadores de la construcción deberían haber estado preparándose para verter la base (parte de los cimientos de una casa que sostiene la estructura del edificio) cuando ocurrió el incidente.

“Vamos a investigar la naturaleza del trabajo que se estaba realizando hoy, comparándolo con los permisos existentes para asegurarnos de que todo fuera correcto y buscar discrepancias”, dijo Hanlon.

Ambos líderes de la agencia fueron claros en que priorizarán los esfuerzos para estabilizar y retirar con respeto el cuerpo de la persona fallecida.

“Estamos a dos días de Navidad. Esto no es algo que nadie esperaba ni deseaba, y enviamos nuestras condolencias a la familia y a las personas afectadas por esto. Y es un grupo bastante grande de personas, los trabajadores en el lugar, la familia del hombre. Era un trabajador de la construcción de 36 años, según todos los informes, que estaba haciendo un gran trabajo”, dijo el jefe Donnelly.

Familia comparte confusión y dolor tras muerte de trabajador

Si bien los funcionarios aún no han identificado a la persona que creen que murió debajo de la casa adosada de dos pisos en el noroeste de DC, dijeron que familiares, amigos y compañeros de trabajo cercanos estaban de luto por la pérdida.

Una de las mujeres que se encontraba de luto afuera de la zona de construcción era Cinthya Álvarez, una amiga cercana de la familia del hombre que murió.

“Era un caballero muy amable”, dijo Álvarez. “Son personas muy comprometidas con la iglesia, y solo van a la iglesia y vuelven a casa. Era un muy buen esposo. Estaba planeando regresar a Guatemala en unos años. Sé que estaban construyendo una casa con mi cuñada, y ahora no será posible”.

Álvarez dijo que ella y otros llegaron al lugar pero no pudieron obtener más información ni confirmar la identidad del hombre que murió cuando llegaron.

“No me dijeron lo que realmente pasó hasta que empecé a hacer preguntas y se enojaron. Fue entonces cuando la policía me dijo: ‘No te puedes acercar más’ y básicamente me echaron”, dijo Álvarez.

Cuando se le preguntó qué le dijeron los oficiales, Álvarez dijo que sólo sabía que el trabajador atrapado había muerto y que los funcionarios estaban esperando para liberar el cuerpo.

Durante la conversación, Álvarez también dijo a los periodistas que estaba molesta por la decisión de la ciudad de permitir un permiso de construcción sin venir al lugar y evaluar la propiedad.

“¿Por qué el alcalde autoriza una construcción cuando no vino a evaluar el edificio que tenía daños? ¿Cómo va a responder la ciudad a esto? Él falleció”, dijo Álvarez.

Hasta el lunes por la tarde, los funcionarios solo habían informado que el Departamento de Edificios del Distrito había realizado una inspección de la propiedad el 4 de diciembre. Aún no se ha compartido con el público información adicional sobre esas inspecciones y el trabajo en curso.

Los funcionarios aún no han proporcionado detalles oficiales ni la causa de la muerte, y citaron planes para transportar el cuerpo de la víctima al médico forense de DC.

Preocupaciones de seguridad para los equipos de rescate

Danny McCoy, subdirector de la Agencia de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de DC, dijo durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana que se trataba de un “colapso significativo” y que la residencia no estaba en condiciones lo suficientemente buenas para que los servicios de emergencia continuaran sus operaciones de rescate de manera segura.

«En este momento estamos trabajando con el departamento de edificios y un contratista para elaborar un plan para estabilizar el edificio para que sea seguro continuar las operaciones», dijo McCoy.

El edificio ya contaba con permiso de demolición cuando se produjo el derrumbe y, a las 12:30 horas, el trabajador atrapado no identificado permanecía dentro del edificio.

«Puedo decirles que hay carteles que indican que se está trabajando, pero no puedo hablar sobre las obras», dijo McCoy a los periodistas.

McCoy también dijo que la casa adosada está unida a una casa adosada de dos pisos ocupada. Los residentes que vivían en la casa contigua no estaban en el edificio, según McCoy. Dada la naturaleza del derrumbe, no está claro si los vecinos de la casa adosada podrán regresar a su hogar.

“Yo diría que la cuadra 1100 de V Street se cerrará por un período prolongado… Si se pudiera evitar la cuadra 1100 de V Street, sería lo recomendable”, dijo McCoy.

Los funcionarios dijeron que saben muy poco sobre por qué se derrumbó el edificio y que no han visto señales de fuego. McCoy dijo que solo podía decir que la casa adosada de un siglo de antigüedad estaba siendo renovada: los equipos de construcción estaban en un período de transición entre la demolición (o elevación) y la construcción cuando ocurrió el incidente. El director del Departamento de Edificios, Brian Hanlon, dijo que no podía confirmar la edad estimada compartida con los periodistas en conferencias de prensa anteriores.

Se le preguntó a McCoy si existía un riesgo para otros propietarios debido a las continuas construcciones y renovaciones en viviendas antiguas de la región.

“Yo diría que la ciudad está en constante crecimiento. Las casas adosadas son muy solicitadas y se renuevan a menudo”, dijo McCoy. “No es algo que se vea a menudo, pero es algo habitual en esta época de la construcción cuando hay obras”.

Antes de la conferencia de prensa, el departamento dijo inicialmente que estaba “procediendo con extrema precaución debido a la precaria condición de la estructura”, según un comunicado publicado en X , y agregó que la “fila adjunta adyacente puede verse comprometida”.

Este último derrumbe de un edificio se produce apenas una semana después de que un edificio de tres pisos vacío cerca de la intersección de las calles 11 y M en el noroeste de DC se derrumbara , esparciendo ladrillos por la acera. En ese momento, los bomberos dijeron que no se reportaron heridos y que se había creado una zona de derrumbe alrededor del edificio.