Delegada de DC Norton y demócratas exigen retirar el despliegue de la Guardia Nacional

La delegada de DC, Eleanor Holmes Norton, pidió el miércoles el fin del despliegue de 2,200 tropas de la Guardia Nacional en el Distrito, mientras que otros demócratas se manifestaron en contra de los planes del presidente Donald Trump de enviar tropas a otras ciudades.

La participación de Norton en una conferencia de prensa frente al Capitolio marcó la primera vez que ofrecía un discurso relacionado con la “emergencia por crimen” declarada por el presidente desde que fue anunciada el 11 de agosto.

“El presidente Trump ha usado a DC como un escenario en una obra política para exhibir su propio poder”, dijo Norton.

Mientras que la alcaldesa Muriel Bowser en ocasiones ha adoptado un tono conciliador frente a la federalización de los esfuerzos contra el crimen por parte del presidente, Norton sigue siendo muy crítica de sus acciones.

“He liderado la respuesta legislativa federal contra las acciones ilegales, injustificadas y sin precedentes de Donald Trump”, afirmó.

El representante Glenn Ivey, quien representa el 4.º Distrito de Maryland, se unió a Norton y a otros legisladores para cuestionar la necesidad de tener personal de la Guardia Nacional en las calles.

“Soldados que no tienen la capacitación ni la capacidad para ayudar en labores de policía pueden, de hecho, poner en riesgo casos criminales si manejan mal pruebas o cometen un error al momento de detener a un sospechoso”, dijo Ivey, exfiscal.

“Queremos a personas en las calles que realmente puedan ayudar a enfrentar los problemas que afectan a la aplicación de la ley”, añadió.

Otros legisladores que hablaron en la conferencia de prensa fueron representantes de Illinois, preocupados de que el presidente envíe tropas de la Guardia Nacional a Chicago.

“Está claro que Trump no puede desplegar fuerzas armadas en Chicago, Los Ángeles, DC o Baltimore ni en ningún otro estado o ciudad”, dijo el representante Chuy García, del 4.º Distrito de Illinois.

Un juez dictaminó el martes que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles para manejar protestas sobre inmigración a principios de este año fue ilegal.

Norton ha presentado varios proyectos de ley y emitido numerosos comunicados escritos criticando el aumento de presencia de fuerzas federales, pero hasta el miércoles no se había pronunciado públicamente al respecto.

Ha solicitado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, una estimación del costo del despliegue de la Guardia Nacional, así como detalles sobre su misión.

Una estimación anterior, relacionada con un despliegue ordenado por el presidente en 2020, indicó que cuesta más de $500 por cada miembro de la Guardia Nacional.

Eso significa que este despliegue en DC probablemente cuesta más de $1 millón al día.

En cuanto a sus apariciones públicas, han sido más limitadas en los últimos meses.

A los 88 años, Norton es la miembro de mayor edad de la Cámara de Representantes y la segunda más longeva del Congreso.

El miércoles llegó lentamente al podio, con la ayuda de un asistente. Tras su discurso, fue escoltada rápidamente hasta un automóvil que la esperaba.