Declaración del condado de Loudoun con respecto a las operaciones White’s Ferry

El gobierno del condado de Loudoun está al tanto de los informes publicados que implican que White’s Ferry cesó sus operaciones debido a la falta de un desembarco público establecido en Virginia. Es importante tener en cuenta que este asunto legal es entre el propietario de una propiedad privada y el operador de ferry y que el condado de Loudoun no es parte en la demanda. El condado está emitiendo esta declaración para aclarar la desinformación con respecto al papel del condado en este asunto.

El 23 de noviembre de 2020, el Tribunal de Circuito del Condado de Loudoun emitió una decisión en Rockland Farm, LLC, et al. v. White’s Ferry, Inc. La información detallada sobre el caso puede ser revisada en la decisión del Tribunal de Circuito. No se ha presentado ninguna orden judicial para ordenar las operaciones de ferry.

Según la decisión, no hay ningún desembarco público o privado legalmente establecido en la propiedad de Rockland Farm donde White’s Ferry opera. White’s Ferry ha sido un ferry privado entre Maryland y Virginia durante más de 200 años. Desde la decisión de noviembre del tribunal, Rockland Farm y White’s Ferry han estado negociando el uso continuo de la propiedad privada por parte del ferry. La decisión de cesar la operación del ferry fue una decisión unilateral tomada por White’s Ferry, Inc., que opera el ferry de propiedad privada.

El asunto legal entre el dueño de la propiedad de Virginia y White’s Ferry comenzó hace más de diez años. La información sobre la controversia en curso debe obtenerse de los representantes legales de las partes involucradas.

Mientras que el condado de Loudoun no es parte en la disputa legal, el condado sigue preocupado por el resultado desde una perspectiva de transporte regional. Reconocemos que cualquier impacto en el servicio de ferry puede afectar a nuestros residentes y personas que trabajan en el condado de Loudoun.