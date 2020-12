Después de un año como este, se espera una extraña Nochevieja

AP

Washington Hispanic:

Si alguna vez un fin de año parecía motivo de celebración, 2020 podría ser.

Sin embargo, el flagelo del coronavirus que dominó el año también se cierne sobre las festividades de Año Nuevo y obliga a los funcionarios de todo el mundo a bajarlos con el tono.

Desde Times Square de Nueva York hasta el puerto de Sídney, las grandes explosiones públicas se están convirtiendo en programas de televisión y eventos digitales. Las exhibiciones de fuegos artificiales han sido canceladas desde el Strip de Las Vegas hasta el Arco del Triunfo en París. Incluso las fiestas privadas en algunos lugares están restringidas.

La ocasión suscita sentimientos encontrados por personas como Cesar Soltero, que estaba tomando fotos, y haciendo balance, en Times Square esta semana.

«Voy a celebrar que estoy vivo, pero no estoy demasiado feliz para este año», dijo Juan, 36, un ingeniero de visita en Orlando, Florida, después de renunciar a su viaje de vacaciones habitual para ver a su familia en México.

Simona Faidiga y Alessandro Nunziata pasearon por Times Square con su cachorro labrador retriever, Maggie, que ha dado a Faidiga un ascensor después de perder su trabajo de guía turístico.

La pareja italiana se mudó a Miami para nuevos trabajos en marzo, justo cuando la pandemia congeló el turismo. Trabaja como representante de ventas, pero aún no ha vuelto al trabajo. Y no están listos para declarar que 2021 será mejor, no querer maldecirlo.

«Quiero decir, no creo que pueda ser peor que 2020», dijo Nunziata, de 27 años.

Días antes de la caída de la pelota en Times Square, claramente no era Año Nuevo como de costumbre en la Encrucijada del Mundo. Había espacio para vagar por las aceras que normalmente serían todos, pero intransitables.

Los carros de los vendedores y las exhibiciones de ventanas en las tiendas de regalos de la zona alardeó de algunos recuerdos de temática 2021 mientras los trabajadores establecen un escenario para una celebración que se desarrollará este año sin las multitudes habituales de animadores, besando a los juerguistas. La policía bloqueará la zona para que los espectadores no puedan echar un vistazo.

«Es casi como un episodio de ‘Seinfeld'», dijo el comisario de policía Dermot Shea, invocando el «show sobre nada» de la década de 1990. «Esta es una gota de bola sobre nada, donde no se puede ver, por lo que también puede quedarse en casa.»

Los invitados especiales del evento serán socorristas y trabajadores esenciales. Pero no se unirán al alcalde en el escenario para liderar la cuenta regresiva. En su lugar, cada huésped observará desde un área privada y bien espaciada.

Las actuaciones de la noche, incluyendo el canto de la diva disco Gloria Gaynor del himno apto para 2020 «I Will Survive», estarán dirigidas a audiencias de televisión.

La víspera de Año Nuevo se verá diferente en todo el mundo después de un año en el que el virus mató a aproximadamente 1,8 millones de personas, incluyendo más de 330.000 en los Estados Unidos.

Alemania prohibió la venta de fuegos artificiales, que los residentes suelen poner en las calles, y un espectáculo de pirotecnia en la Puerta de Brandenburgo de Berlín está apagado.

También lo son los fuegos artificiales sobre el río Támesis en Londres, donde la víspera de Año Nuevo también marca la última división económica de Gran Bretaña de la Unión Europea. Sin embargo, el Big Ben, que ha estado en gran parte en silencio desde 2017 mientras su torre del reloj está restaurada, sonará 12 bongs a medianoche.

Los Países Bajos trasladaron la cuenta atrás nacional de un parque de Amsterdam a un estadio de fútbol, donde los espectadores no podrán entrar y la pirotecnia será reemplazada por «fuegos artificiales eléctricos».

En Roma, los fuegos artificiales siguen encendidos, pero los conciertos habituales en las plazas públicas han sido desechados en favor de actuaciones en vivo e instalaciones de arte. El Papa Francisco se saltará su típica visita del 31 de diciembre a la escena de la Natividad del mundo del Vaticano en la Plaza de San Pedro y planea entregar su bendición del Día de Año Nuevo en el interior, para evitar que las multitudes se reúnan.

Río de Janeiro desmintó los fuegos artificiales, conciertos al aire libre y fiestas en la azotea que atraen a multitudes de juerguistas vestidos de blanco en el barrio de Copacabana, donde solo se permitirá la entrada de residentes.

La víspera de Año Nuevo es uno de los días más concurrido del año en el puesto de playa de Copacabana de Paulo Roberto Senna, pero el hombre de 57 años dijo que estaba bien con el cierre: «¡Ningún dinero puede comprar nuestra salud!»

El vendedor de perritos calientes Fabio Henrique lo vio de otra manera.

«Nos dicen que nos quedemos en casa, pero para aquellos que no tienen dinero, ¿dónde vamos a conseguir los medios para vivir?», preguntó Henrique, de 39 años.

En Rusia, la víspera de Año Nuevo ha sido más ampliamente celebrada que la Navidad, que está marcada el 7 de enero por la mayoría cristiana ortodoxa del país. Los eventos públicos han sido prohibidos o restringidos en muchas regiones. Pero la llamada capital de Nochevieja del país, la ciudad de Kaluga, está atrayendo a los turistas con una semana de festividades, a pesar de las súplicas de los residentes para cancelar. Funcionarios en Kaluga, a 150 kilómetros (90 millas) al suroeste de Moscú, dijeron que se tomarán precauciones de virus.

Polonia ha dicho a los residentes que no circulen entre las 7 p.m. del 31 de diciembre hasta las 6 a.m. del 1 de enero. Turquía declaró un cierre de cuatro días a partir de la víspera de Año Nuevo, y el presidente Recep Tayyip Erdogan advirtió que las fuerzas de seguridad inspeccionarán los hoteles en busca de partes ilícitas.

En los Estados Unidos, el bombardeo de la mañana de Navidad del distrito turístico del centro de Nashville, Tennessee, llevó a la ciudad a cancelar su plan de encender fuegos artificiales y hacer estallar un letrero de 2020.

«Decir que habría sido sordo habría sido un eufemismo», dijo Bruce Spyridon, presidente de Nashville Convention & Visitors Corp.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, sugirió una nueva forma de observar las vacaciones encendiendo velas para honrar a las víctimas del COVID-19 y a los trabajadores de primera línea y esperar un 2021 saludable.

De vuelta en Nueva York, la instructora de yoga y manejo del estrés Allison Richard, de 39 años, escribió algunos deseos de Año Nuevo sobre confeti que se dejarán caer a medianoche en Times Square.

«Libertad», escribió, y «satisfacción», «compromiso», «conexión», «prosperidad» y «amor».