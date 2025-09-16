Debatirán y votarán sobre si procesar a menores como adultos en Washington D. C.

La delegada Eleanor Holmes Norton, DD.C., dijo que hablará el martes por la tarde y el miércoles en contra de cuatro proyectos de ley de la Cámara que pretenden cambiar la forma en que se procesa el delito en la capital del país.

La Cámara de Representantes debatirá y votará el martes sobre un proyecto de ley que permitiría a los jóvenes de 14 años ser acusados ​​como adultos en DC Otro proyecto de ley derogaría esa discreción que tienen los jueces para imponer sentencias a personas menores de 24 años.

“Estos proyectos de ley que se oponen al autogobierno local de Washington D. C. fueron presentados por congresistas de Florida, Texas y Luisiana”, declaró Norton en un comunicado de prensa . “Estos congresistas no representan a Washington D. C., no rinden cuentas a sus residentes y no comprenden el funcionamiento del Distrito. No tienen derecho a redactar nuestras leyes”.

Actualmente, los acusados ​​entre 14 y 17 años son procesados ​​por el fiscal general electo de DC.

La administración Trump y la fiscal federal del distrito, Jeanine Pirro, han dicho que los acusados ​​menores de 18 años deben ser procesados ​​en un tribunal penal.

“El Consejo de DC ha consentido a jóvenes delincuentes durante años”, declaró Pirro el 6 de septiembre . “Rechazan las penas mínimas obligatorias que exige la ley y no obligan a los jueces a cumplirla. Tienen algo llamado rehabilitación juvenil y reducción del encarcelamiento, además de sellado de antecedentes penales”.

El proyecto de ley para reducir la edad en la que los menores pueden ser procesados ​​como adultos fue presentado por el representante Brandon Gill, republicano de Texas.

El otro proyecto de ley que se debatirá y votará el martes fue presentado por el representante republicano de Florida, Byron Donald. Este modificaría la Ley de Rehabilitación Juvenil de Washington D. C., modificando de 24 a 18 años la edad a partir de la cual un tribunal tiene facultades discrecionales para imponer sentencias alternativas, salvo para ciertos delitos, y para sellar los antecedentes penales de un acusado.

El miércoles por la tarde, la Cámara debatirá y votará sobre un proyecto de ley del representante republicano de Texas, Pete Sessions, que limitaría la participación de DC en la selección de sus jueces locales. Asimismo, un proyecto de ley presentado por el representante Clay Higgins, republicano por Luisiana, debilitaría las limitaciones del Distrito a las persecuciones policiales.

“Las más de 700,000 personas que consideran a Washington D. C. como su hogar son plenamente capaces de gobernarse a sí mismas, al igual que los residentes de Florida, Texas y Luisiana. Seguiré defendiendo ese derecho, mañana, miércoles y siempre”, declaró Norton en el comunicado del lunes.