DC y Maryland lideran en seguridad vial, pero Virginia se queda atrás

En cuanto a leyes para la seguridad de conductores y pasajeros, D.C. y Maryland superan a Virginia, según un nuevo informe de Advocates for Highway and Auto Safety. Sin embargo, las tres jurisdicciones tienen margen de mejora.

El informe Hoja de Ruta para la Seguridad 2026 del grupo otorga a DC y Maryland su máxima calificación: «verde», mientras que Virginia obtuvo una calificación «amarilla». DC y Maryland cuentan cada uno con al menos ocho de las leyes de seguridad recomendadas, en comparación con solo cuatro en Virginia.

“Estas leyes cubren todo, desde la protección de los pasajeros hasta la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol y la reducción de los incumplimientos de los semáforos en rojo”, dijo Cathy Chase, presidenta de Advocates for Highway and Auto Safety.

“DC y Maryland obtuvieron la calificación más alta de verde, y Virginia, de amarillo. Por lo tanto, es necesario trabajar en la Commonwealth”, dijo Chase.

Entre las mejoras necesarias en Virginia se incluye la necesidad de una ley estricta sobre el uso del cinturón de seguridad.

“El uso del cinturón de seguridad es muy importante porque es la primera línea de defensa cuando se produce un accidente”, dijo.

Incluso en DC, donde las cosas se ven bien, Chase dijo que hay margen de mejora.

Algunas de las mejoras necesarias se centran en la seguridad de los niños pasajeros y de los conductores adolescentes. Además, cabe destacar que en Washington D. C. el año pasado, aproximadamente 50 personas fallecieron en las carreteras. Es una cifra considerable, dijo Chase.

El informe también destaca el costo económico de los accidentes, que equivale a más de 6 mil millones de dólares anuales en Virginia, 5,91 mil millones de dólares en Maryland y aproximadamente 832 millones de dólares en DC.

A nivel nacional, el impacto económico es asombroso: 429 mil millones de dólares al año, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

“Eso equivale aproximadamente a un impuesto de choque de $1,258 para cada contribuyente”, dijo Chase.

Missouri ocupó el peor lugar entre los 50 estados, con cero “leyes opcionales” en sus libros, seguido por Wyoming, Montana y Nebraska.

Oregón ocupó el mejor puesto con 10 leyes, seguido por DC y el estado de Washington, que tienen nueve leyes vigentes.

Entre las recomendaciones para las tres jurisdicciones se encuentra exigir a los conductores jóvenes que registren 70 horas de conducción supervisada antes de obtener una licencia y agregar restricciones de conducción nocturna.

Chase dijo que esos pasos ayudan a los adolescentes a desarrollar habilidades de forma segura.

Todo esto se implementa para que los adolescentes puedan practicar al volante. Todos los días, practicarán baloncesto o fútbol para mejorar cada vez más. Lo mismo debe suceder con la conducción, dijo.

El informe también pide leyes en la región de DC que requieran que los niños viajen en el asiento trasero hasta los 12 años.