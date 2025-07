Críticas al consejo por cambio de zonificación

El Ejecutivo del Condado de Montgomery, Marc Elrich, arremetió contra el consejo del condado y la junta de planificación tras la aprobación de una enmienda de zonificación este martes.

La Enmienda de Texto de Zonificación 25-02 permitirá la construcción de dúplex, tríplex y ciertos edificios de apartamentos en áreas cercanas a corredores de transporte designados en este condado de Maryland. La medida fue aprobada con 8 votos a favor y 3 en contra durante una sesión marcada por momentos de gran tensión, en la que varios opositores mostraron carteles y gritaron durante la reunión.

Elrich afirmó, durante una rueda de prensa con medios, que tanto la junta de planificación como el consejo no hicieron lo suficiente para incluir la opinión de los residentes.

“Es bastante preocupante, y no es de extrañar que haya vecinos alarmados,” dijo. “La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿esto hará que la gente diga ‘¿Quiero seguir viviendo en el Condado de Montgomery, donde no tengo claridad sobre lo que puede cambiar en mi vecindario? ¿O me conviene mudarme a otro condado donde no estén promoviendo iniciativas como esta?’”

La Junta de Planificación del Condado, defendió el trabajo del organismo en cuanto a participación comunitaria.

Aunque Elrich se opuso a la enmienda, no tiene autoridad para vetar esta acción del consejo. Él puede vetar leyes, pero no cambios en el texto de zonificación.

Consultado sobre la tensión en la sesión —con asistentes mostrando pancartas, abucheando y aplaudiendo—, Elrich señaló que ese tipo de manifestaciones públicas es parte de lo que implica ocupar un cargo electo.

“Si las personas sienten que los miembros del consejo los ignoran o no los respetan, entonces es algo que el consejo debe escuchar. No sé qué tipo de ‘momento de unidad’ esperaban algunos, pero yo, sinceramente, no creía que íbamos a tener uno,” comentó.

Photo caption; Ejecutivo del Condado de Montgomery, Marc Elrich. (cuenta official de FB)