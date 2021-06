Consejos y ofertas para disfrutar de Maryland este verano

Visitmaryland.org

El gobernador Larry Hogan se unió a la Oficina de Turismo del Departamento de Comercio de Maryland para alentar a los viajeros de Maryland a que se reconecten y recarguen energías en el estado de Maryland. Desde viajar a lo largo de uno de los 18 caminos pintorescos del estado, hasta disfrutar de la Colección al aire libre de Maryland o navegar por las aguas de la Bahía de Chesapeake con un Narrador certificado de la Bahía de Chesapeake en una visita guiada por agua, los viajeros encontrarán una gran cantidad de productos y recursos de viaje para planear su próxima visita.

«El verano es el momento perfecto para un viaje por carretera para explorar Maryland, y es importante continuar apoyando a todos los alojamientos, atracciones, restaurantes y sus empleados en el camino», dijo el gobernador Hogan. “La industria del turismo ha trabajado arduamente durante el año pasado para implementar los más altos protocolos de salud y seguridad, y es hora de dar la bienvenida a los visitantes de regreso”.

Los caminos secundarios son recorridos por carretera escénicos con numerosos puntos de interés que brindan a los viajeros la oportunidad de personalizar el ritmo, la geografía y las actividades. Recorra la carretera escénica de Chesapeake Country, recientemente designada como una carretera totalmente estadounidense por la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de EE. UU. Extendiéndose 419 millas terrestres desde la ciudad de Chesapeake hasta Crisfield, más 12 millas náuticas hasta la isla Smith, experimente la belleza única de esta región de marea con sus vírgenes vías fluviales y vibrantes aldeas costeras históricas.

Para una auténtica experiencia de Chesapeake, recorra el Great Chesapeake Bay Loop. Disfrute de mariscos recién pescados, acogedoras ciudades costeras y una forma de vida que es simplemente incomparable. Únase a un tour de narradores de la bahía de Chesapeake para navegar a bordo de un listado histórico, descubrir misterios sobre las aguas de Chesapeake y su industria pesquera, realizar un tour de pesca, maravíllese con los faros icónicos a bordo de un ferry o navegue en kayak por los pacíficos pantanos para observar un ecosistema natural en acción.

La colección al aire libre de Maryland ofrece algo para todos, desde caminatas, andar en bicicleta, acampar y explorar un sistema de senderos insuperable. Salga a la bahía en un caluroso día de verano, rema o navegue en un río local, diríjase a varios lugares de observación de aves para abrazar la naturaleza o juegue en su campo de golf favorito de Maryland. Celebre el 50 aniversario del Parque Histórico Nacional C&O Canal con una parada en el octavo parque nacional más visitado de los Estados Unidos. Planifique un viaje a lo largo de Chesapeake & Ohio Canal Scenic Byway para explorar las maravillas del C&O Canal y la vibrante región C&O Canal Experience que lo rodea.

Reserve una estancia rejuvenecedora en uno de los complejos turísticos o alojamientos únicos de Maryland. Escápese a la campiña ondulada en el campo de los caballos con la colección de caballos de Maryland. Deléitese con las delicias culinarias de Maryland, desde el sendero Crab and Oyster Trail de Maryland hasta las delicias saladas de la Ice Cream Lover’s Guide de Maryland. Ahora es el momento de visitar Maryland con una gran cantidad de literatura de viajes disponible para ayudarlo a planificar su aventura. Obtenga una copia de la revista Destination Maryland y la nueva guía Stories of Maryland’s Chesapeake Bay en uno de los ocho centros de bienvenida operados por el estado de Maryland. Vea y descargue estos materiales o solicite una copia en línea para que se la entreguen en su hogar de forma gratuita.

Las experiencias de viaje se pueden compartir en las redes sociales usando el hashtag #MDinFocus. Para obtener más inspiración y ofertas y descuentos para planificar su aventura de verano en Maryland, visite visitmaryland.org