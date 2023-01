Conductor por huir de la policía, atropella y mata a transeúnte

la División Uniformada del Servicio Secreto de los Estados Unidos paró al operador de un Buick LeSabre 2001 en la cuadra 700 de 15th Street, Northwest. El Buick no estaba registrado y mostraba una matrícula incorrecta. Durante la parada de tráfico, el vehículo Buick huyó de los oficiales girando a la derecha en la cuadra 1400 de New York Avenue, Northwest. El vehículo Buick luego ingresó a la intersección de 14th Street y New York Avenue, Northwest, contra una señal de tráfico roja.

En ese momento, un Chevrolet Sonic 2013 viajaba hacia el sur en 14th Street, Northwest, con un semáforo en verde. El Chevrolet Sonic golpeó la parte trasera izquierda del Buick LeSabre, lo que provocó que el Buick girara y entrara en un cruce de peatones en el lado este de la intersección. Dos peatones adultas caminaban hacia el sur en la intersección con una señal de tránsito y fueron atropelladas por el Buick LeSabre. Los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos de DC respondieron a la escena y transportaron a las dos víctimas adultas a los hospitales del área. Después de que fracasaron todos los esfuerzos para salvar vidas, una de las víctimas femeninas fue declarada fallecida y fue transportada a la Oficina del Médico Forense Jefe. La víctima adulta adicional permanece en estado crítico.

La identificación del difunto se retiene hasta que se notifique a los familiares más cercanos.

El conductor del Buick LeSabre fue detenido en la escena por la División Uniformada del Servicio Secreto de los Estados Unidos y luego fue transportado a un hospital del área para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro la vida.

El viernes 30 de diciembre de 2022, Spiro Stafilatos, de 35 años , sin domicilio fijo, fue arrestado y acusado de Asesinato II, Asalto Agravado, Sin Permiso y Uso Indebido de Etiquetas.

Cualquier persona que tenga conocimiento de este incidente debe llamar a la policía al (202) 727-9099 o enviar su información por mensaje de texto a la LÍNEA DE CONSEJOS DE TEXTO del Departamento al 50411 .