Con sofá detiene a intruso

Un residente usó un sofá para detener un robo en una casa en el área de Dale City el domingo 18, según la policía del condado de Prince William, Virginia. El caso ocurrió alrededor de las 7:37 a.m. del domingo en Orchard Mills Apartments, localizado en la cuadra 3200 de Blazer Loop en Dale City. La policía cree que el sospechoso estaba ebrio y bajo la influencia de narcóticos cuando intentó entrar al apartamento de un vecino. El sospechoso rompió la puerta de vidrio del patio del apartamento, pero el residente de la unidad le impidió entrar usando un sofá. La policía llegó y arrestó al sospechoso. No hubo heridos y no se robaron bienes. Lamont Fulton, de 39 años, de Woodbridge, fue acusado de intento de robo, alteración del orden público, posesión de narcóticos, posesión de parafernalia de drogas y ebriedad en público.