Cómo proteger a los trabajadores federales suspendidos de ser estafados

Si bien los trabajadores federales pueden estar en licencia como resultado del cierre del gobierno, los estafadores todavía están trabajando.

«Ya sea un huracán o incluso un cierre del gobierno federal, (los estafadores) se aprovecharán de cualquier cosa que suceda en las noticias», dijo Eric Friedman, director de la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery.

La Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery insta a los trabajadores federales a mantenerse alerta, aunque Friedman dijo que el personal «aún no ha visto ninguna queja» que apunte directamente a los trabajadores federales.

«Queremos que los consumidores estén alertas», dijo Friedman.

Los empleados suspendidos pueden estar preocupados por sus finanzas, lo que los convierte en un blanco para los estafadores, dijo.

Entre las cosas a las que los consumidores deben prestar atención están las ofertas de préstamos que pueden ser fáciles de obtener pero que tienen tasas de interés altas o tarifas ocultas.

Los consumidores también pueden ser blanco de estafas de trabajo desde casa.

“Estos han existido desde hace mucho tiempo, pero ahora se están actualizando”, dijo Friedman. “Informarán a la gente de que existe una situación en la que se puede trabajar desde casa; solo hay que proporcionar información financiera por adelantado”.

Independientemente de quién te contacte, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico o teléfono, verifica que la persona con la que te comunicas sea quien dice ser. Esto podría significar colgar la llamada para comprobarlo.

«No deberías dar información financiera a menos que hayas iniciado la llamada», dijo.

Friedman dijo que los trabajadores federales preocupados por el pago de sus facturas pueden comunicarse con sus acreedores y empresas de servicios públicos y consultar sobre pagos retrasados ​​u opciones de planes de pago.

En un comunicado de la OCP, el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, indicó que los residentes deben confiar en recursos confiables y estar alerta ante estafas. La oficina también sugiere que los residentes preocupados por el alquiler o los servicios públicos llamen al 3-1-1 para consultar la disponibilidad de vivienda y servicios de apoyo.