Cierres de carreteras en DC el martes por el discurso del Estado de la Unión de Trump

Se esperan cierres de carreteras y restricciones de estacionamiento en las calles de DC el martes mientras el presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.

Las carreteras se cerrarán temporalmente alrededor del Capitolio de Estados Unidos y el tráfico se redirigirá para acomodar el discurso del presidente, que se espera que comience a las 9 p.m.

Cierres de carreteras

Desde las 12:01 am hasta la conclusión del evento, las siguientes vías estarán cerradas al público:

First Street, entre Constitution Avenue NW y Independence Avenue SW

Avenida Pensilvania, entre 3rd Street NW y First Street NW

Avenida Maryland, entre 3rd Street SW y First Street SW

A partir de las 13:00 horas y hasta la finalización del evento, las siguientes vías permanecerán cerradas al público:

First Street, entre Constitution Avenue NE y Independence Avenue SE

East Capitol Street, entre First Street y 2nd Street

Desde las 17:30 horas y hasta la finalización del evento, las siguientes vías permanecerán cerradas al público:

Avenida Constitución, entre Avenida Luisiana NW y 2nd Street NE

Avenida Independencia, entre Avenida Washington SW y 2nd Street SE

First Street, entre Constitution Avenue NW y Louisiana Avenue NW

First Street, entre la entrada del garaje del edificio de oficinas Rayburn House y Independence Avenue SW

Calle D, entre First Street NE y 2nd Street NE

Avenida Maryland, entre First Street NE y Constitution Avenue, NE

Avenida Nueva Jersey, entre C Street NW y Constitution Avenue, NW

A partir de las 19 horas y hasta la finalización del evento, las siguientes vías permanecerán cerradas al público:

First Street, entre Columbus Circle NE y D Street NE

Calle D, entre Louisiana Avenue NW y First Street NE

Avenida Delaware, entre Columbus Circle NE y D Street NE

2nd Street, entre Constitution Avenue NE y Independence Avenue SE

Avenida Constitución, entre 3rd Street NW y Louisiana Avenue NW

First Street, entre C Street NW y Louisiana Avenue NW

Avenida Independencia, entre 3rd Street SW y Washington Avenue SW

Avenida Washington, entre Independence Avenue SW y C Street SW

2nd Street, entre Washington Avenue SW y C Street SW

No estacionar

No se permitirá estacionar en estas calles desde las 9:30 a. m. hasta las 11:59 p. m. del martes:

Avenida Pensilvania, entre la calle 6 y la calle 3 NW

Avenida Constitución, entre Calle 6 y Calle 3 NW

Avenida Independencia, entre Calle 7 y Calle 3 SW

Avenida Maryland, entre Avenida Independence y 3rd Street SW

3rd Street, entre Constitution Avenue NW y Independence Avenue SW

Calle 7, entre Constitution Avenue NW y Independence Avenue SW

El estacionamiento estará restringido en estas calles desde las 3:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. del martes:

Calle 17, desde Avenida Nueva York hasta Avenida Constitución NW

Calle 15, entre Avenida Nueva York y Avenida Constitución NW

Avenida Constitución, entre la calle 15 y la calle 6 NW

Avenida Independencia, desde la calle 14 hasta la calle 7 SW

Estas calles estarán señalizadas como prohibido estacionar en caso de emergencia desde las 4:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. del martes:

Jefferson Drive NW, entre 3rd Street y 14th Street

Madison Drive NW, entre 3rd Street y 14th Street

Desvío de autobuses turísticos

Desde las 12:01 am hasta las 11 pm, los autobuses turísticos serán desviados fuera del Complejo del Capitolio para la carga y descarga de pasajeros.

Información adicional sobre el cierre de carreteras se puede encontrar aquí .