Cientos de personas se congregan en el National Mall para el Día del Tulipán en Washington D.C.

Cientos de personas se congregaron el domingo en el National Mall para dar la bienvenida a la primavera con el Día del Tulipán de Washington D.C.

El domingo por la tarde, se exhibieron en el centro comercial la friolera de 150.000 tulipanes, bulbos incluidos.

Los asistentes al evento pudieron armar un ramo de 10 tulipanes cada uno para llevarse a casa. El Día del Tulipán está financiado en parte por la Unión Europea y la Embajada de los Países Bajos.

Kim Jenks llevaba esperando el evento con ilusión desde que salieron a la venta las entradas. Dijo que, por ahora, ella misma recogerá las flores.

“Pero puede que regale algunos, porque guardo los bulbos y los replanto en octubre”, dijo Jenks.

Cymone Fabian visitó el lugar acompañada de su bebé de 6 meses, JJ.

“Tengo una casa unifamiliar. Es nuestra primera casa, así que estoy muy emocionado de poner unas flores preciosas en la entrada”, dijo Fabian.