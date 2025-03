Capturan líder de MS-13 en VA

El presunto líder de la violenta pandilla callejera MS-13 en la Costa Este ha sido arrestado en Virginia, anunció el jueves la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi.

Bondi calificó la detención matutina del hombre de 24 años, originario de El Salvador y descrito como uno de los tres principales líderes de MS-13 en Estados Unidos, como una gran victoria en el esfuerzo de la administración Trump por tomar medidas drásticas contra una pandilla conocida por su brutal violencia y extorsión.

El Departamento de Justicia no reveló de inmediato su nombre ni detalló los cargos en su contra. Bondi señaló que el sospechoso residía ilegalmente en el norte de Virginia, en las afueras de Washington. No estaba claro si enfrentaba cargos penales federales o si había sido detenido por las autoridades de inmigración.

La administración promovió el arresto como parte de su esfuerzo por cumplir las promesas de campaña para frenar la inmigración ilegal y eliminar las pandillas. La MS-13, o Mara Salvatrucha, fue una de las ocho organizaciones criminales latinoamericanas declaradas organizaciones terroristas extranjeras por la administración Trump el mes pasado.

“Queremos que nuestras calles sean más seguras”, dijo Bondi a los periodistas. “Queremos que nuestras escuelas sean más seguras. Queremos que sus vecindarios sean más seguros. Este sujeto vivía en un vecindario cerca de ustedes, ya no más.”

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt, refiriéndose al arresto, lo calificó como “un buen día para nuestro país.”

En la última década, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha intensificado su enfoque en la MS-13, que se originó como una pandilla callejera en Los Ángeles, pero que creció hasta convertirse en una organización transnacional con base en El Salvador. Tiene miembros en Honduras, Guatemala y México, además de miles de integrantes en Estados Unidos con numerosas células, o “clicas.”

Los asesinatos en 2016 de dos estudiantes de secundaria, quienes fueron atacadas con machetes y golpeadas hasta la muerte mientras caminaban por su vecindario en Long Island, Nueva York, atrajeron la atención nacional sobre la pandilla. Nisa Mickens, de 15 años, y Kayla Cuevas, de 16, amigas y compañeras de Brentwood High School, fueron asesinadas con un machete y un bate de béisbol por un grupo de jóvenes y adolescentes que las habían estado siguiendo desde un automóvil. En los meses siguientes, se produjeron más asesinatos.

El expresidente Donald Trump ha culpado a las políticas de inmigración laxas por el aumento de la violencia y el crecimiento de la pandilla. En su primer mandato, prometió una lucha total contra la MS-13, asegurando que la “desmantelaría, diezmaría y erradicaría.”

