Cadena perpetua a mujer por desmembrar a su madre

Una mujer del condado de Prince George, Maryland, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional el miércoles después de asesinar y desmembrar a su madre de 71 años.

Candace Craig, de 46 años, fue declarada culpable en noviembre pasado . Ella y su hija, Salia Hardy, de 21 años, fueron acusadas en 2023 por la muerte de Margaret Craig.

Hardy brindó un testimonio fundamental en el caso contra su madre y en diciembre fue sentenciada a cumplir condena.

En el proceso se presentaron imágenes perturbadoras, incluidas fotografías gráficas de partes del cuerpo asadas a la parrilla, y se argumentó que su muerte fue provocada por mala conducta financiera y fraude.

Las autoridades de la época lo describieron como uno de los peores asesinatos que se recuerdan.

Según los documentos de acusación, cuando a los oficiales se les permitió ingresar a la casa el 3 de junio de 2023 para realizar un control de bienestar a Margaret Craig, pudieron oler tres bolsas de restos humanos pudriéndose en el sótano.

“Decir que es inquietante es quedarse corto”, dijo la fiscal estatal del condado de Prince George, Aisha Braveboy, después de que se presentaron los cargos. “Es horrible”.

“No hay palabras para expresar lo devastado que me sentí cuando me enteré de este caso, lo enojado que estaba y el compromiso que tenía mi oficina para lograr justicia”, dijo Braveboy. “Y como en cualquier caso, no es fácil. Había una enorme cantidad de pruebas en este caso. Hizo falta mucho para juntar todo”.

Hardy, hija de Candace Craig y nieta de Margaret Craig, está acusada de encontrar el cuerpo en un contenedor de plástico y ayudar a desmembrarlo y deshacerse de él.

“Después de eso, ella y su hija desmembraron el cuerpo, creo que usando una motosierra, y luego intentaron deshacerse de las partes del cuerpo usando fuego en una parrilla y en una hoguera”, dijo la fiscal estatal adjunta Jessica Garth.

Es posible que uno de esos incendios se haya iniciado el 27 de mayo.

El cuerpo estaba en tan mal estado que no se ha podido identificar con certeza al verdadero fallecido.

«Cuando hablamos de nuestros padres ancianos, a medida que envejecen, es nuestro deber como hijos proteger a nuestros padres, y ciertamente nuestro deber no asesinarlos y luego deshacernos de ellos de una manera tan espantosa», dijo Garth.