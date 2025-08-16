Bowser dice que DC mantendrá su postura

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dice que el Distrito enfrenta un desafío “inquietante y sin precedentes” a su autonomía después de que la administración Trump decidió ejercer un mayor control sobre la policía local.

En una declaración del viernes, Bowser dijo que el aumento de las fuerzas del orden federales en la capital de la nación ha creado «olas de ansiedad» y representa una de las pruebas más serias del autogobierno local desde que se convirtió en ley en los años 1970.

“Si bien nuestro autogobierno local es limitado, aún tenemos derechos como ciudadanos estadounidenses y aún tenemos facultades de autogobierno local”, declaró Bowser. Señaló que Pamela Smith sigue siendo jefa de policía, al mando de los 3100 agentes del Departamento de Policía Metropolitana, tras un fallo judicial que confirmó el control local.

Bowser mencionó el historial de la ciudad para refutar la narrativa de que la delincuencia se ha descontrolado. Tras un repunte en 2023, los delitos violentos en Washington D. C. han disminuido drásticamente este año. Los homicidios han disminuido aproximadamente un 11 % en comparación con el mismo período del año pasado, los robos han disminuido casi un 30 % y los robos de vehículos han disminuido más de un 70 % desde su pico en 2023. En general, los delitos violentos se han reducido más de una cuarta parte en 2025, alcanzando algunos de los niveles más bajos en décadas, según datos de la Policía Metropolitana.

La alcaldesa también enfatizó la importancia de la estabilidad al comenzar el nuevo año escolar. «Nuestros niños merecen un comienzo de año fuerte y feliz, pase lo que pase en nuestra ciudad», dijo.

Bowser instó a los residentes a mantenerse unidos y defender los valores de Washington D. C. «Mostraremos a toda la nación cómo es luchar por la democracia estadounidense, incluso cuando no tengamos pleno acceso a ella», afirmó.

La declaración completa de Bowser se encuentra a continuación:

Ha sido una semana inquietante y sin precedentes en nuestra ciudad. En el transcurso de una semana, el aumento de las fuerzas del orden federales en Washington D. C. ha generado oleadas de ansiedad. Nací un año antes de que se promulgara el autogobierno local, y si bien nuestra autonomía ha sido cuestionada anteriormente, nuestro limitado autogobierno nunca se ha enfrentado a la prueba que enfrentamos ahora.

Tengo muchas tareas ahora mismo. Parte de mi trabajo consiste en gestionarnos durante esta crisis y asegurarme de que nuestro gobierno siga funcionando de una manera que enorgullezca a los residentes de DC. El primer día de clases está a poco más de una semana, y nuestros niños merecen un comienzo de año fuerte y feliz, pase lo que pase en nuestra ciudad.

También necesito defender nuestra autonomía. Sabemos que nuestro acceso a la democracia es diferente al de cualquier otro lugar de Estados Unidos. Dicho esto, si bien nuestro autogobierno local es limitado, aún tenemos derechos como ciudadanos estadounidenses y aún tenemos facultades de autogobierno local. De hecho, esta noche, me complace informar que, tras un día en el tribunal y de acuerdo con el autogobierno local, Pamela Smith sigue siendo nuestra Jefa de Policía, al mando y control de los 3100 hombres y mujeres del Departamento de Policía Metropolitana. Estoy sumamente orgulloso de cómo la Jefa ha gestionado esta experiencia. Nuestra ciudad también ha dedicado más de dos décadas a fomentar la confianza entre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y la comunidad, y es importante para todos nosotros, y para la seguridad de nuestra ciudad, que mantengamos esa confianza.

Otra parte de mi trabajo es asegurarme de que la gente conozca la verdadera historia de Washington, D.C.: quiénes somos y qué representamos. Y la verdad es que somos una ciudad hermosa. Tenemos 700,000 orgullosos washingtonianos que consideran a D.C. su hogar, y si bien tenemos nuestros propios desafíos, nos encargamos de los nuestros. También es un hecho que, tras un aumento inaceptable de la delincuencia en 2023, hemos trabajado juntos para reducirla drásticamente y nunca hemos bajado el ritmo. Podemos hacer más, y lo haremos. Pero los hechos son los hechos: tenemos el mejor sistema de parques del país y el distrito escolar urbano que más rápido mejora. El año pasado, D.C. creció más rápido que cualquier otro estado del país. Incluso en un entorno fiscal muy difícil, acabamos de aprobar nuestro trigésimo presupuesto equilibrado consecutivo.

Tenemos mucho de qué enorgullecernos en Washington, pero de lo que más me enorgullezco es de nuestra gente y nuestros valores. Y lo que he visto esta última semana es una ciudad que sabe mantenerse unida. Sé que si seguimos unidos, saldremos adelante, enorgulleceremos a las futuras generaciones de washingtonianos y le mostraremos a toda la nación lo que significa luchar por la democracia estadounidense, incluso cuando no tenemos pleno acceso a ella.