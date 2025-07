Aumenta el número de alguaciles de Maryland que aceptan trabajar con ICE

A cada persona que ingresa en la cárcel del condado de Frederick se le hacen dos preguntas: «¿Dónde nació?» y «¿De qué país es ciudadano?».

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es diferente a Estados Unidos, dijo el sheriff Chuck Jenkins (republicano), los agentes llevarán a la persona a la unidad de ICE del centro, donde determinarán su estatus legal. Si reside ilegalmente en el país, los agentes le emitirán una orden de detención para iniciar el proceso de deportación, si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo considera apropiado.

“En lugar de liberar a un criminal y devolverlo a la calle, lo entregamos a ICE”, dijo Jenkins.

Frederick es uno de los varios condados de Maryland donde la oficina del sheriff ha optado por participar en el programa «287(g)», que permite al ICE delegar ciertas facultades de control migratorio a agentes del orden estatales y locales. Estas facultades incluyen ejecutar órdenes administrativas de inmigración en sus cárceles, identificar e iniciar procedimientos de deportación contra personas arrestadas por las fuerzas del orden locales y participar en grupos de trabajo que permiten a los agentes ejercer una autoridad migratoria limitada.

Si bien los acuerdos 287(g) se establecieron por primera vez en 1996, han ganado mayor reconocimiento y escrutinio público tras el regreso del presidente Donald Trump a la presidencia en enero y la orden de un aumento significativo de la aplicación de las leyes migratorias en todo el país. En lo que va de su presidencia, los arrestos migratorios en Maryland se han duplicado.

Desde principios de este año, cinco oficinas del sheriff más de Maryland —en los condados de Allegany, Carroll, Garrett, St. Mary’s y Washington— han firmado acuerdos 287(g) con el ICE. Los condados de Cecil, Frederick y Harford ya contaban con acuerdos vigentes.

Si bien los tipos de acuerdo pueden variar, todas las oficinas del sheriff participantes en Maryland solo utilizan el programa 287(g) en las cárceles de sus condados.

Los opositores al programa 287(g) dicen que conduce a la discriminación racial de los residentes latinos y sólo aumentará la desconfianza en la aplicación de la ley.

La gerente de políticas de CASA, Ninfa Amador-Hernández, dijo que fue una “gran decepción” que la Asamblea General de Maryland no aprobara una disposición de la Ley de Valores de Maryland en la última sesión legislativa que habría puesto fin a los acuerdos 287(g) actuales en el estado y prohibido la formación de nuevos.

“El impacto de estos programas no se limita al miedo y la desconfianza en el gobierno local”, dijo Amador-Hernández. “Sino también al profundo trauma y la separación que estos programas causan”.

Amador-Hernández agregó que las fuerzas del orden locales en Maryland no deberían gastar dinero de los contribuyentes en el tiempo y esfuerzo extra que el programa requiere de los oficiales para asociarse con ICE.

«No hay absolutamente ninguna razón para que una localidad utilice el dinero de sus contribuyentes para mejorar los programas de esta agencia [ICE], que ya están sobrefinanciados», dijo.

Los sheriffs que participan en el programa, incluidos los de todos los condados del oeste de Maryland, han defendido los acuerdos 287(g) como una herramienta eficaz.

El sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler (republicano), afirmó que la idea de que el programa sea discriminatorio racialmente o aumente la desconfianza en las fuerzas del orden entre las comunidades inmigrantes es puramente una táctica de miedo. Añadió que le gustaría que los 24 condados de Maryland firmaran un acuerdo 287(g).

“Nuestro trabajo no es hacer el trabajo del ICE”, dijo. “No es hacer el trabajo del FBI. No es hacer el trabajo de la DEA. Pero debemos ser buenos aliados en todo lo relacionado con la seguridad de nuestra comunidad, y este programa trabaja para mantenerla mediante una colaboración”.

El sheriff del condado de Carroll, Jim Dewees (R), dijo que los críticos del programa son “increíblemente ingenuos” sobre cómo funciona.

“Este es un modelo basado en la cárcel. No andamos buscando a las personas que busca el ICE”, dijo.

Dewees, presidente de la Asociación de Sheriffs de Maryland, afirmó que el programa no es discriminatorio, ya que se verifica el estatus migratorio de cada persona, independientemente de su identidad. Sin embargo, Maureen Sweeney, profesora de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Maryland, afirmó que sí importa quién es llevado a prisión en primer lugar.

“¿A quiénes están eligiendo traer, en lugar de darles una multa o ni siquiera detenerlos?”, preguntó Sweeney, director de la facultad del Centro Chacón para la Justicia de los Inmigrantes de la facultad de derecho.

Sweeney señaló investigaciones anteriores del Departamento de Justicia que encontraron que algunas oficinas del sheriff de Estados Unidos con acuerdos 287(g) estaban discriminando racialmente a los residentes latinos.

En 2011, una investigación del Departamento de Justicia determinó que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en Arizona estaba involucrada en un patrón de “vigilancia inconstitucional”, escribió el entonces fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Thomas E. Pérez, en una carta en ese momento.

La investigación descubrió que la oficina discriminaba racialmente a los latinos, los detenía y arrestaba ilegalmente, y tomaba represalias ilegales contra quienes se quejaban de la oficina, escribió Pérez en la carta de 2011. Los conductores latinos tenían entre cuatro y nueve veces más probabilidades de ser detenidos por una infracción de tránsito que «los conductores no latinos en situaciones similares», escribió Pérez.

Como resultado, el Departamento de Seguridad Nacional rescindió su acuerdo 287(g) con el condado. El programa fue reformado posteriormente por el presidente Barack Obama, eliminando su «Modelo de Grupo de Trabajo».

Sweeney dijo que el programa incentiva a la policía a participar en este tipo de tácticas inconstitucionales de detención y registro.

“Es un arresto que probablemente sería desestimado en un tribunal penal, pero debido a la laxitud de los estándares del sistema de inmigración, a menudo se les atribuye la aplicación de la ley, aunque se trate de una detención inconstitucional”, dijo Sweeney. “Es ilegal detener a alguien por su raza, independientemente de si se aplica la ley penal o la ley de inmigración, pero los mecanismos para hacerlo son mucho más débiles en el sistema de inmigración”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, que según Jenkins tiene el acuerdo 287(g) más antiguo del país, ha atendido más de 1.800 detenciones de inmigrantes desde que se unió por primera vez en 2008.

Otros aún están en marcha. El sheriff del condado de Washington, Brian Albert, dijo que el acuerdo 287(g) de su oficina solo ha estado operativo desde el 1 de julio. Hasta ahora, han procesado a una persona, añadió.

Sin embargo, la mayoría de los alguaciles de Maryland no han firmado un acuerdo 287(g).

El sheriff del condado de Montgomery, Maxwell Uy (D), dijo que no se unió al programa porque los residentes del condado no quieren que su oficina firme un acuerdo para hacer cumplir la inmigración y debido al hecho de que no supervisa las cárceles del condado.

“No querrías que un agente federal emitiera multas de tráfico. Los residentes del condado de Montgomery no quieren que sus agentes hagan cumplir la ley de inmigración”, dijo. “Es la comunidad la que debe dictar cómo quieren que las fuerzas del orden interactúen con el público”.

Otros, como el sheriff del condado de Talbot, Joe Gamble (R), dijeron que no se habían unido simplemente porque no supervisan una cárcel y no tendrían la capacidad de firmar un acuerdo basado en la aplicación de la ley en la cárcel.

Sweeney afirmó que el problema fundamental radica en combinar la aplicación de la ley migratoria con la aplicación de la ley penal. Al combinar ambas, añadió, las comunidades inmigrantes no confiarán en la policía ni acudirán a ella cuando la necesiten.

La aplicación de leyes migratorias va a tener un impacto drástico en la forma en que vive la gente, dijo.

Vivimos en un mundo global, ¿verdad? Y eso no va a desaparecer —dijo Sweeney—. Volveremos a algún tipo de equilibrio. Pero ¿cuánto tardará y cuánto daño causará a las personas, a las empresas, a la economía y a la cultura? Eso está por verse.