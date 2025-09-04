Atrapan una mujer acusada de robar $10,000 en licuadoras Ninja.

La policía del condado de Fairfax, Virginia, dice que ha descifrado el final de una inusual ola de crímenes.

Un oficial del Distrito de Policía de Mount Vernon detuvo una camioneta de alquiler sospechosa en Russell Road en Hybla Valley la madrugada del 24 de agosto.

Dentro había dos mujeres, una de las cuales dio un nombre falso según la policía.

Los oficiales pronto se enteraron de que se trataba de Christine Woodson, de 31 años, quien tiene 16 órdenes de arresto pendientes.

Los detectives dijeron que más tarde conectaron a Woodson, que no tiene una dirección fija, con una serie de robos a tiendas minoristas de un año de duración por un total de más de 10.000 dólares.

¿Su objetivo? Según la policía, no eran joyas ni aparatos electrónicos, sino electrodomésticos Ninja Slushi. Asaltaba principalmente tiendas Target en todo el condado de Fairfax, según la policía, y se escabullía con las costosas máquinas expendedoras de bebidas heladas antes de que llegaran los agentes.

La Unidad del Centro Comercial Springfield Town Center dijo que trabajó con la seguridad de la tienda para rastrearla, poniendo fin a los robos a escondidas.

La policía no dijo por qué Woodson estaba tan obsesionada con el equipo para hacer granizados, pero dijeron que estaban seguros de que su negocio finalmente estaba congelado.