Arlington aprueba plan para reducir la cooperación con ICE

La junta de Arlington aprobó por unanimidad un plan para reducir la comunicación del departamento de policía con los oficiales de inmigración federales en el suburbio del norte de Virginia.

En una reunión celebrada el martes por la tarde, los líderes votaron a favor de modificar la Política de Confianza del condado. La modificación elimina específicamente la sección 7 de la política, que detallaba los casos en que la policía de Arlington puede informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre un arresto.

El cambio se produce cuando los miembros de la junta dijeron que las personas se muestran cada vez más reacias a llamar al 911 cuando necesitan ayuda.

ARLNow fue el primero en informar que se esperaba que se aprobara la reversión de la política.

“Lo que realmente significa la eliminación de la Sección 7 es que ya no vamos a permitir que nuestras fuerzas del orden contacten de manera proactiva a las autoridades de inmigración del gobierno federal sobre ningún tema”, dijo el presidente de la junta, Takis Karantonis.

Bajo la política anterior, la policía de Arlington podía informar a ICE sobre un arresto si se trataba de una persona indocumentada identificada como pandillera y arrestada por un delito grave violento o un delito relacionado con pandillas callejeras. También podía contactar a los oficiales federales de inmigración si una persona indocumentada era arrestada por un cargo de terrorismo o trata de personas.

La política también permitió a los oficiales comunicarse con ICE si hay circunstancias que sugieran que “la notificación a las autoridades federales de inmigración es prudente para mantener la seguridad de la comunidad”.

Según la política actualizada, todo eso se ha eliminado, junto con la parte que describe el protocolo sobre cómo contactar a los funcionarios federales de inmigración.

“En las últimas semanas y meses, hemos visto una pérdida significativa de confianza, especialmente en nuestra comunidad inmigrante, para contactar a las fuerzas del orden locales cuando era realmente necesario”, dijo Karantonis. “Eso significa que hemos visto una disminución de la seguridad en nuestra propia comunidad”.

Mientras tanto, Maureen Coffey, miembro de la junta, criticó el panorama político nacional, explicando que «enviar a personas a prisiones extranjeras y afirmar que no tenemos forma de recuperarlas no es normal. Afirmar que no se requiere el debido proceso en los procedimientos migratorios no es normal».

“Nuestra responsabilidad es la seguridad pública, y no garantiza la seguridad de nuestra comunidad que la gente tenga miedo de llamar al 911 en caso de emergencia”, dijo Coffey. “No garantiza la seguridad de nuestra comunidad que la gente tenga miedo de pedir a Servicios Humanos la ayuda a la que su familia tiene derecho”.

La revisión no impide que ICE opere en Arlington, y la ley de Virginia requiere que las personas en su centro de detención sean ingresadas en una base de datos a la que ICE tiene acceso.

“En resumen, los hechos han cambiado, por lo que nuestras políticas deben cambiar”, dijo el vicepresidente Matt de Ferranti. “Para ser claros, Arlington debe cumplir, y cumplirá, la ley federal”.

“La aplicación de la ley migratoria sigue siendo responsabilidad federal. No es nuestra responsabilidad. No lo haremos, y eso no ha cambiado desde la primera política de confianza hasta esta”, dijo Susan Cunningham, miembro de la junta. “La confianza es la base de nuestra comunidad”.