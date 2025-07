Aprueban un proyecto de ley para acabar con las fiestas caseras con fines de lucro

El Consejo del Condado de Montgomery aprobó por unanimidad el martes un proyecto de ley que tomaría medidas enérgicas contra las fiestas caseras sin licencia y con fines de lucro.

El proyecto de ley 13-25 , patrocinado por los miembros del consejo Dawn Luedtke y Andrew Friedson, fortalecerá los requisitos de licencia, aumentará las sanciones y cerrará algunas lagunas para lo que ellos llaman «fiestas comerciales en casas» en vecindarios residenciales.

En una declaración , Luedtke calificó los frecuentes eventos como “perturbadores” y un “peligro para la seguridad”.

Durante la sesión del consejo el martes por la mañana, la concejal Natalie Fani-González, quien preside el Comité de Desarrollo Económico, dijo que la legislación solo tomaría medidas enérgicas contra las fiestas sin licencia que planteen problemas a los códigos de seguridad, ruido o zonificación.

“Esto no se dirige a quinceañeras, fiestas de quinceañera ni bodas personales. No estamos hablando de eso”, dijo.

Luedtke y Friedson afirmaron que las fiestas comerciales en casas particulares en barrios residenciales han aumentado gracias a las promociones en redes sociales y la venta de entradas en línea. Estas pueden provocar congestiones de tráfico y estacionamiento, ruidos molestos y problemas de seguridad pública que suponen una carga para las fuerzas del orden locales.

“No es que no tuviéramos herramientas disponibles, simplemente no funcionaban del todo bien, tanto en términos de disuasión como de control”, dijo Luedtke. “El objetivo es la disuasión. El objetivo es que la fiesta no se lleve a cabo desde el principio”.

La multa por fiestas ilegales aumenta de $25 a $5,000 e impone una multa máxima de $15,000 por infracciones adicionales.

“Se trata de empresas comerciales promocionadas, y el problema es que el castigo no se ajustaba al delito. Se convirtió en el costo de hacer negocios. Las multas eran tan bajas que ni siquiera se registraron”, dijo Friedson.

Ciertas organizaciones exentas de impuestos no están sujetas a las sanciones aumentadas para conciertos benéficos y otros eventos permitidos.

El año pasado, una casa cerca de Stapleford Hall Drive en Potomac, Maryland, se convirtió en escenario de una ruidosa fiesta en la piscina, llamada «WetDreams Mansion Pool Party», y se vendieron entradas en redes sociales. La fiesta causó numerosas preocupaciones entre los vecinos.

En ese momento, los miembros de la comunidad dijeron que llamaron a la policía y a los bomberos porque su vecindario estaba lleno de autos y vieron fuegos artificiales ilegales en la fiesta.