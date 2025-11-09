Algunos viajeros del área de Washington D.C. afirman que viajar durante el cierre fue rápido

El día 40 del cierre del gobierno ha traído consigo retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo el país debido a los recortes ordenados por la FAA al número de vuelos en 40 mercados de alto volumen, que incluyen BWI Marshall, Reagan National y Dulles International.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó los recortes al 10% de los controladores de tráfico aéreo de todo el país que, según él, estaban llamando para reportarse enfermos.

Los controladores aéreos están obligados a trabajar durante el cierre, sin recibir remuneración.

Si bien la reducción de vuelos ha causado inconvenientes a los viajeros, el sábado por la tarde, muchos en el Aeropuerto Nacional Reagan dijeron que todo había transcurrido sin problemas.

Alyah Fox, que llegó desde Denver, dijo que disfrutó de la vista desde un asiento junto a la ventana.

Lamentablemente, Fox estaba en la ciudad porque su madre acababa de fallecer, pero se alegró de que su vuelo no le hubiera causado ningún estrés adicional.

“Había gente rezando por mí, así que sentí que fue un vuelo mejor de lo normal”, dijo Fox.