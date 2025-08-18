Alguaciles arrestan a presunto delincuente en Maryland

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunció el domingo el arresto de Gerard Stokes, de 30 años, en Greenbelt, Maryland, como parte de la iniciativa de seguridad pública “Hacer de DC un lugar seguro y hermoso” ordenada por la Casa Blanca.

La policía de DC buscaba a Stokes por un delito grave por agredir a un oficial de policía durante un incidente el 15 de marzo de 2025 en una gasolinera cerca de las calles 14 y U en el área noroeste del Distrito.

La policía dijo que Stokes, conduciendo un vehículo todo terreno, aceleró hacia dos oficiales uniformados, chocando a uno de frente y arrastrándolo aproximadamente 15 pies antes de huir de la escena.

El oficial fue hospitalizado con heridas graves.

Posteriormente, en julio, los detectives ejecutaron una orden de registro en la residencia de Stokes en Greenbelt, con la ayuda de la policía de Greenbelt. En el interior, los agentes recuperaron rifles, escopetas, pistolas y más de 700 cartuchos de munición calibre 5.56.

Stokes tiene condenas previas por robo, agresión agravada y portar una pistola sin licencia con un cargador de alta capacidad.

Los alguaciles estadounidenses dijeron que Stokes fue detenido sin incidentes a las 6:15 a. m. del sábado por miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la agencia y la Fuerza de Tarea de Fugitivos Regional del Área Capital.

“Esta aprehensión demuestra que estamos haciendo una diferencia al sacar de las calles a criminales despiadados y peligrosos”, dijo el Director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Gadyaces S. Serralta.

“Al aumentar el número de profesionales encargados de hacer cumplir la ley, podemos cumplir las órdenes del presidente y hacer que Washington D. C. vuelva a ser un lugar seguro y hermoso”.