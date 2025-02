Afirman que desalojar los campamentos de personas sin hogar de DC será un desafío y costoso

Una de las cosas que el presidente Donald Trump ha dicho que quiere hacer es limpiar los campamentos de personas sin hogar en DC.

Sin embargo, los activistas de derechos civiles han expresado su preocupación sobre cómo funcionaría tal medida, qué recursos se necesitarían y adónde iría la gente.

Trump planea firmar una orden ejecutiva que abordaría el crimen y los grafitis mientras que los campamentos de personas sin hogar serían eliminados en toda la capital del país, como lo informó por primera vez The Washington Post .

Esto reflejaría otras leyes vigentes en otras ciudades que prohíben que las personas sin hogar duerman en lugares públicos desde que la Corte Suprema aprobó dichas leyes el verano pasado .

Joseph Cammarata, abogado de derechos civiles con sede en DC y socio de la firma Chaikin, Sherman, Cammarata & Siegel, dijo que cree que el Distrito y el gobierno federal pueden trabajar juntos para lograr lo que él considera una gran tarea.

“No creo que las ciudades estén hechas para tener gente viviendo en la calle”, dijo Cammarata a WTOP. “Se necesitarían recursos, fuerzas de seguridad y otro personal para venir y sacar a la gente de los campamentos y, presumiblemente, ponerlos en algún tipo de refugio, refugios de salud mental u hospitales, lo que sea apropiado”.

No se sabe cuánto costaría y si la ciudad podría depender de la ayuda del gobierno federal.

La semana pasada, los funcionarios de DC se refirieron públicamente a la orden ejecutiva pendiente. La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dio la bienvenida a la participación de Trump en la lucha contra la población sin hogar de la ciudad y afirmó que los campamentos «técnicamente no están permitidos en el Distrito».

El senador Paul Strauss, de la oposición por DC, agregó que el esfuerzo del presidente de atacar los campamentos de personas sin hogar se basa «en el embellecimiento».

“Sin duda, somos una ciudad que tiene refugios para las personas que están en la calle y queremos que estén dentro, sin duda”, dijo Bowser el miércoles pasado. “Tratamos de trabajar con nuestros residentes para que se sientan cómodos y esa siempre ha sido nuestra estrategia”.

Sin embargo, Cammarata dijo que el Distrito no ha hecho lo suficiente para “frenar el crecimiento de estos campamentos” a lo largo de los años. Agregó que se necesitarán muchos recursos, incluidos agentes de la ley y profesionales de la salud mental para reubicar a las decenas de personas que actualmente están en la calle en instalaciones que puedan ayudarlas.

“(DC) tiene que empezar”, dijo Cammarata. “¿Puede la ciudad trabajar con el gobierno federal? La alcaldesa ha dicho que lo haría. Así que no veo por qué no podrían hacerlo y por qué no deberían hacerlo”.