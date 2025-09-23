Adolescente enfrenta cargos más graves por dispararle a un bombero fuera de servicio en DC

Un joven de 17 años está siendo acusado como adulto después de que, según las autoridades, disparó a un bombero de DC fuera de servicio durante un robo a mano armada el sábado por la noche.

Tanto el adolescente como el bombero recibieron disparos tras un robo que desencadenó un forcejeo por el arma y varios disparos. El bombero herido es padre de dos hijos y trabaja en la Estación 18.

La fiscal estadounidense de DC, Jeanine Pirro, anunció cargos mejorados contra Marcellus Dyson Jr., de 17 años, de Suitland, Maryland, el lunes por la tarde.

Dyson enfrenta cargos de robo a mano armada, posesión de arma de fuego durante un delito violento y agresión con agravantes por porte de armas . Se le acusa como adulto bajo el Título 16.

La policía de DC dijo que Dyson fue acusado inicialmente de agresión con intención de robar.

Se espera que comparezca ante el Tribunal Superior de Washington D. C. el martes. Pirro afirmó que esos cargos conllevan una pena mínima obligatoria de cinco años.

El robo y el tiroteo

El tiroteo ocurrió mientras el bombero regresaba a casa después de una fiesta alrededor de las 10:30 p. m. del sábado.

Los fiscales dijeron que el adolescente llevaba una máscara quirúrgica cuando se acercó al bombero en las calles 8 y C NE y le exigió que le entregara su propiedad.

El bombero, padre de dos hijos, entregó su celular y otras pertenencias que tenía en sus manos.

Dyson supuestamente le dijo al bombero que desbloqueara su teléfono, lo que le daría acceso a la aplicación Apple Pay del teléfono.

El adolescente está acusado de empujar el arma hacia el pecho del bombero.

El bombero agarró el cañón del arma y ambos recibieron disparos durante un forcejeo por el arma.

“El bombero recibió un disparo en el pecho y en ese momento comenzó a desangrarse profusamente”, dijo Pirro. “Y tenemos entendido que el joven de 17 años recibió un disparo en la mano aproximadamente al mismo tiempo”.

El arma cayó al suelo.

El adolescente supuestamente intentó agarrar el arma, pero el bombero se adelantó y le disparó dos veces, en un intento, según él, de evitar más ataques. Dyson huyó.

¿Qué pasó después de que el bombero resultó herido?

El bombero dijo que se quitó la camisa y presionó la herida para detener la hemorragia. Intentó llamar al 911, pero la llamada no se conectó.

La oficina de Pirro informó que un vecino se ofreció a ayudar. El bombero usó el teléfono del vecino para llamar a la estación de bomberos donde trabaja. Al contestar la llamada, explicó que le habían disparado y pidió ayuda.

Sus colegas llegaron poco antes que la policía de DC. Los médicos lo llevaron al hospital.

Casi al mismo tiempo, Dyson supuestamente le dijo a una persona que caminaba cerca que le habían disparado en la mano durante un intento de robo.

Ella comenzó a caminar con él hacia un hospital cercano, pero la policía dijo que encontraron a la pareja y arrestaron a Dyson.

Mientras lo llevaban al hospital, los fiscales alegan que Dyson dijo: «Lo siento y no lo volveré a hacer».

La policía de DC y el FBI están investigando el incidente.

Delincuencia adolescente

El tiroteo ocurre en un momento en que la oficina de Pirro ha estado poniendo énfasis en reducir los delitos cometidos por niños y adolescentes en el Distrito.

“Este es un comentario muy triste sobre lo que ha sucedido como resultado del aumento, hemos visto una reducción en los delitos violentos, pero seguimos viendo a habitantes inocentes de Washington en una situación en la que se les acercan jóvenes con armas ilegales que no tienen preocupaciones sobre su responsabilidad”, dijo Pirro.

El incidente también llamó la atención sobre la Oficina de Comunicaciones Unificadas, ya que el bombero que resultó herido dijo que su llamada al 911 no se realizó.

“He hablado con la alcaldesa Bowser y estamos analizando esta situación y la llamada, a qué hora llegó, cuánto tiempo tardó en obtener la respuesta, en enviarla. Estamos muy coordinados, y si consideramos que se necesita ayuda adicional, sin duda la solicitaremos”, dijo Pirro. “Pero ahora mismo estamos trabajando con la alcaldesa, y ha sido muy receptiva, y parece que ha sido bastante buena”.

Tanto Dyson como el bombero sufrieron lesiones que no se consideran potencialmente mortales.

David Hoagland, presidente del sindicato IAFF Local 36, que representa a los bomberos, dijo que fue al hospital para ver al bombero herido el sábado por la noche.

“Creo que está en casa recuperándose. Su familia y todos están muy contentos de que esté a salvo y bien”, dijo Hoagland en la conferencia de prensa del lunes. “De hecho, le dejaron la bala dentro porque habrían causado más daño al extraerla. Pero creo que todos respiramos aliviados de que esto no haya sido peor”.