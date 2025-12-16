Acusan a un hombre de dispararle fatalmente a su madre en su casa

Un hombre fue arrestado en Pensilvania y acusado de disparar fatalmente a su madre en su casa de Temple Hills, Maryland.

Adia Lipscomb Mingo, de 45 años, fue encontrada por agentes poco antes de las 9 a. m. del jueves en su domicilio, ubicado en la cuadra 6900 de Westchester Court, tras un presunto tiroteo. Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía del Condado de Prince George, Mingo fue encontrada con trauma y declarada muerta en el lugar de los hechos.

Damari Lipscomb, de 24 años, está acusado de la muerte de su madre.

Fue encontrado por la policía en Pensilvania, donde fue puesto bajo custodia con la ayuda de varias agencias policiales, dijo la policía del condado de Prince George.

La policía dijo que su investigación sugiere que Damari le disparó a su madre en relación con una disputa en curso.

Permanecerá en Pensilvania mientras espera la extradición al condado de Prince George.

La policía solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Unidad de Homicidios al 301-516-2512 o contactando a Crime Solvers en línea .