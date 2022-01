$ 5 millones para ayudar a mujeres en Baltimore

Con el propósito de desarrollar una iniciativa de continuidad de riqueza llamada POWER, que fomenta la construcción de riqueza para las mujeres negras y latinas que experimentan la pobreza en Baltimore, MD, la organización financiera JPMorgan Chase otorgó esta semana un fondo de 5 millones de dólares.

La suma será entregada al Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC) y a sus socios: University of Maryland Baltimore’s Community Engagement Center, University of Maryland School of Social Work, Black Women Build Baltimore, Baltimore D.C. Building Trades, Byte Back, y Baltimore Community Lending.

En un mensaje, la directora general de LEDC, Emi Reyes, agradeció a JP Morgan & Chase por la entrega del fondo “por confiar en nuestros socios y en nosotros y por ver el potencial que las mujeres negras y latinas aprovechan cuando se les dan las herramientas y oportunidades adecuadas”.

Añadió que LEDC se propone reconstruir los barrios pobres de Baltimore “desde la base”, y explicó que “al tiempo que invertimos positivamente en estos hogares, crearemos más crecimiento económico para la región».

En Baltimore, el 66 por ciento de los hogares negros e hispanos cumplen con la norma de pobreza, y el 50 por ciento de las mujeres negras y latinas de entre 25 y 54 años son inquilinas que realizan gastos elevados”.

Dicha población también se vio afectada por la pandemia del COVID-19, y las mujeres hispanas en particular presentan la tasa de desempleo más alta de todos los grupos en la nación, que se situaba en el 20,1 por ciento en abril de 2020.

Emi Reyes dijo que “con el programa POWER se dará prioridad al ascenso económico de nuestras mujeres”. Al respecto destacó que “LEDC y sus colaboradores buscan proporcionar las herramientas apropiadas, tales como asistencia técnica, acceso a capital, recursos tecnológicos y apoyos envolventes para estas mujeres”.

Al mismo tiempo, apoya la capacitación y el aprendizaje en el desarrollo de bienes raíces y otros campos adicionales, “ya sea para establecer su propia pequeña empresa o para obtener el conocimiento para convertirse en la fuerza de trabajo que estas pequeñas empresas necesitan para prosperar”.

POWER englobará tres “aceleradores principales” para alcanzar sus objetivos a largo plazo:

programas de incubadoras y aceleradores de desarrollo de pequeñas empresas,

formación de habilidades en sectores ocupacionales no tradicionales de alto crecimiento, como los oficios de la construcción, la tecnología, el desarrollo inmobiliario asequible.

Además, a través de una financiación y subvención accesible y adecuada podrán desarrollar viviendas asequibles en el oeste de Baltimore “abordando la brecha de valoración”.

También se espera reconstruir varios barrios con otras organizaciones comunitarias, además de la ciudad de Baltimore y el gobierno de Maryland.

El Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC) equipa a los latinos y a otras comunidades desatendidas en las áreas metropolitanas de DC y Baltimore con las herramientas financieras “para crear un futuro mejor para sus familias y comunidades”.