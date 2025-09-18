Venezuela incauta más de 60 toneladas de drogas en 2025, en medio de tensiones con EEUU

Venezuela incautó 60 toneladas de drogas en lo que va de 2025, anunció el miércoles el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en medio de tensiones con Estados Unidos.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas buques de guerra en el Caribe sur tras acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar cárteles de droga.

Maduro, de su lado, respondió que Estados Unidos prepara una «agresión» de «carácter militar» contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por «leyes internacionales» para enfrentarla.

En 2025 «se han capturado 60.070 kilos de drogas» en distintos operativos, afirmó Cabello. «Es la mayor cantidad que se ha capturado desde el año 2010», indicó el ministro en una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal.

El hallazgo más reciente sumó 3.680 kilos de cocaína en una operación en el costero estado de Falcón (occidente), indicó Cabello al mostrar videos de una lancha rápida con droga oculta en una recámara interior.

Trump informó el martes que suman tres embarcaciones con droga que supuestamente zarparon desde Venezuela neutralizadas por fuerzas estadounidenses, mientras Caracas niega nexos con el narcotráfico.

Caracas pidió una investigación sobre el primer barco atacado a principios de septiembre.

«Con respecto a las tres embarcaciones que ellos dicen, no, es que uno no sabe, uno no sabe, porque dicen que eso llevaba droga, pero ¿quién vio la droga? Dicen que llevaba fentanilo la segunda (lancha). ¿De aquí, de Venezuela, fentanilo? Es complicado de creer, muy complicado de creer», subrayó Cabello.

Estados Unidos señala también a Cabello y a otros altos funcionarios de formar parte del supuesto Cartel de los Soles.