Un gobernador japonés da luz verde a reactivar la mayor central nuclear del mundo

El gobernador de la provincia japonesa de Niigata, Hideyo Hanazumi, dio luz verde este viernes a la reactivación de la central nuclear más grande del mundo, un paso clave antes de volver a estar operativa.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa quedó paralizada como los demás reactores de este país asiático después de que un terremoto y un tsunami posterior provocaron un desastre en la central de Fukushima Daiichi en 2011.

Hanazumi dijo en una conferencia de prensa que «aprobaría» la reanudación de las operaciones de la central, que aún necesita la autorización definitiva del organismo regulador nuclear del país.

Japón, un país pobre en recursos, quiere ahora reactivar la energía atómica y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados.

Un total de 14 reactores, la mayoría en las prefecturas del este y el sur, ya han reanudado su funcionamiento tras la imposición de estrictas normas de seguridad.

Kashiwazaki-Kariwa será la primera que Tepco -la empresa operadora de Fukushima- ponga de nuevo en marcha tras el desastre.

El vasto complejo está equipado con un dique de 15 metros de altura contra los tsunamis, nuevos sistemas eléctricos de emergencia instalados en altura y otros dispositivos de seguridad.

Antes del terremoto y el tsunami de 2011, que causaron alrededor de 18.000 muertos, un tercio de la producción de electricidad de Japón dependía de la energía nuclear, mientras que el resto procedía principalmente de energías fósiles.

Japón es el quinto mayor emisor mundial de dióxido de carbono, por detrás de China, Estados Unidos, India y Rusia, y depende en gran medida de los combustibles fósiles importados.

En 2023, casi el 70% de las necesidades eléctricas de Japón se cubrirían con centrales térmicas que funcionaban con carbón e hidrocarburos.

El país se fijó el objetivo de reducir la contribución de las centrales térmicas al 30-40% de su mezcla eléctrica para 2040.