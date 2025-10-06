Sheinbaum destaca plan social «más ambicioso de la historia» de México en primer año de gestión

Claudia Sheinbaum celebró este domingo su primer año como presidenta de México junto a miles de simpatizantes, ante quienes destacó su vasto plan de apoyos sociales como «el más ambicioso de la historia» del país latinoamericano.

Con un recuento detallado de sus programas, que benefician a alrededor de 21 millones de personas entre jubilados, estudiantes, niños y agricultores, y a más de dos millones de familias, la mandataria resaltó los logros de su primer año de gestión para combatir la pobreza y la desigualdad.

«Este es el plan social mas ambicioso de la historia de México fundado en el principio de confianza de nuestro pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar», afirmó Sheinbaum durante su discurso.

La presidenta izquierdista se mostró igualmente «segura» de llegar «a un buen acuerdo» con Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas y con quien debe revisar el próximo año el tratado comercial del que también participa Canadá.

El intercambio de mercancías con Estados Unidos es clave para la economía mexicana y para asegurar fondos para la ambiciosa agenda social de Sheinbaum.

Este año la inversión social bordea los 54.300 millones de dólares, alrededor de 12% del presupuesto nacional; para 2026 está previsto un monto similar.

La segunda economía latinoamericana después de Brasil apenas crecerá 0,5% este año y 1,4% en 2026, según estimaciones privadas y del Banco de México (central).

– Finanzas vulnerables –

El desempeño actual de la economía mexicana está marcado, entre otros, por «cuentas fiscales más estrechas y un sector externo vulnerable», dijo a AFP Gerónimo Ugarte, economista de la casa de bolsa Valmex.

El experto advierte que el déficit fiscal se ha ampliado debido al «aumento del gasto social y al mayor costo financiero de la deuda».

A estos desafíos se suma la caída de los ingresos por remesas, provenientes mayormente de Estados Unidos, que representan un desahogo para millones de mexicanos.

En agosto ligaron su quinto mes consecutivo de declive en medio de la agresiva política de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Estos ingresos sumaron el año pasado 64.745 millones de dólares, un 3,7% del PIB del país.

– Festejo colorido –

Sheinbaum, primera presidenta de la historia de México, celebró su primer año en el poder con un baño de masas en el Zócalo de Ciudad de México, principal plaza pública del país.

Miles de personas se congregaron en un ambiente festivo, entre bandas de música, espectáculos de acróbatas y puestos de recuerdos y comida.

«He venido a agradecer a la presidenta todas las oportunidades que hemos obtenido, tanto laborales como personales», dijo sonriente Ariadna Sánchez, arquitecta de 35 años.

Sheinbaum tiene una aprobación de más de 70%, según tres encuestas publicadas esta semana que atribuyen ese respaldo a sus programas de pensiones, becas y otras ayudas.

Grupos organizados de sindicatos y otras corporaciones cubrieron el Zócalo con banderas de distintos colores y globos con mensajes de apoyo a la mandataria.

Rodrigo Guillén, empleado hotelero del estado de Tabasco (sureste), viajó 20 horas con sus padres para participar del festejo.

«En el caso de los jóvenes se les ha tomado más en cuenta (…), se les ha apoyado para que ellos sigan estudiando y no se queden varados en una sola cosa», asegura Guillén, de 30 años.

Sheinbaum también saca buenas calificaciones por su manejo de la relación con el voluble mandatario estadounidense.

El magnate amaga continuamente con altos aranceles y soluciones de fuerza contra los cárteles mexicanos del narcotráfico, pero Sheinbaum ha logrado mantenerlo a raya.

La presidenta disfruta aún su luna de miel gracias al descenso de la pobreza que comenzó con su antecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), según los sondeos.

Al menos 8,3 millones de personas salieron de esa situación entre 2020 y 2024 en este país de 130 millones de habitantes.

Pero las mismas encuestas concluyen que los puntos débiles de la presidenta son el combate al crimen organizado y el manejo económico.